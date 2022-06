Até o final deste mês de junho, o município de Poá terá em funcionamento o Centro de Educação Ambiental (CEA) com viveiro, estufa e sistema de coletor de águas pluviais. O anúncio foi feito neste domingo (05/06), durante a ação de plantio de 20 mudas de árvores, no Jardim Nova Poá, data em que se celebra o “Dia Mundial do Meio Ambiente”.

A prefeita Marcia Bin, acompanhada pela secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, fez o anúncio na ação de plantio das mudas, na sede da pasta ambiental, local onde será implantado o CEA. “Esta gestão tem como uma das prioridades a preocupação com a questão ambiental e, por isso temos realizado diversas ações voltadas para a preservação do meio ambiente e a conscientização da população sobre a coleta seletiva, consequentemente, sobre a sustentabilidade”, afirmou a secretária. O plantio contou com a participação da Polícia Militar Ambiental e dos Escoteiros do Grupo São José.

O Centro de Educação tem como finalidade promover a educação ambiental, pesquisa e desenvolvimento de atividades voltadas à preservação e gestão dos recursos naturais e à sustentabilidade, priorizando a construção de uma sociedade ecologicamente responsável, a participação da sociedade na discussão das questões ambientais, entre outros.

“Queremos trazer as crianças das escolas das redes municipal e estadual para visitar o Centro de Educação Ambiental para que tenham conhecimento sobre o funcionamento das estufas e viveiros que, basicamente, servem para produção de mudas e cultivos que necessitem de controle de temperatura, quantidade de luz e ventos”, disse Claudete.

Para a chefe do Executivo municipal, a educação ambiental é de grande importância para trabalhar a questão de preservação do meio ambiente e as ações de sustentabilidade. “O viveiro, a estufa e o sistema coletor de águas pluviais deverão estar em funcionamento até o final deste de junho, mês destinado às ações voltadas para discussões ambientais, por meio do programa ‘Junho Mais Verde’”, destacou Marcia Bin.

A programação “Junho Mais Verde” citada pela prefeita é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais e conta com diversas ações que serão realizadas ao longo deste mês. Para conferir a programação, basta acessar o site da Prefeitura (www.poa.sp.gov.br).