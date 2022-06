A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Centro de Bem-Estar Animal (Cebeap), realiza nesta sexta-feira e sábado (dias 10 e 11/06), a Feira de Adoção de Cães e Gatos. A ação tem parceria com a Ong Instituto União Paulista de Proteção Animal e Ambiental (IUPPA) e faz parte da programação “Junho Mais Verde”, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

“O Cebeap tem hoje cerca de 60 animais, entre cães e gatos, que estão a espera de um lar. A Feira de Adoção será realizada na região central da cidade e de fácil acesso. Nós convidamos toda a população a participar e ajudar os pets a encontrarem uma nova família”, afirmou o secretário de Saúde, Alexandre Provisor.

O responsável pela Pasta destacou também que no sábado (11/06), haverá o sorteio de casinha de cachorro e pacotes de ração, que faz parte do cronograma Junho Mais Verde para incentivar a educação ambiental e a sustentabilidade no município. Para participar, basta levar um quilo de material reciclável limpo e higienizado.

A Feira de Adoção de Cães e Gatos será realizada na sexta-feira (10/06), das 10 às 16 horas, e no sábado, das 9 às 16 horas, na Praça da Bíblia, localizada na rua Vicente Guida, s/n, Centro.

O “Junho Mais Verde” conta com diversos eventos agendados no decorrer deste mês, para comemorar o “Dia Mundial do Meio Ambiente”, celebrado no último dia 5 de junho. O cronograma está disponível no site da prefeitura (www.poa.sp.gov.br).