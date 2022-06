O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou, nesta terça-feira (07/06), da primeira edição do “Prêmio Estratégias ODS Brasil”, realizado no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, que reconhece as práticas sustentáveis. O chefe do Executivo, além de representar a cidade, também integrou uma comitiva do Consórcio de Desenvolvimentos dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), que venceu na categoria Órgão Públicos com o projeto Recicla Cidade, desenvolvido em março de 2021, ele era presidente da entidade, em parceria com a organização não-governamental (ONG) Espaço Urbano e a empresa Tetra Pak. O prefeito exerce atualmente o cargo de presidente do conselho fiscal.

O prêmio é organizado por órgãos do setor privado, governos locais, sociedade civil e universidades, está diretamente ligada à Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e busca alinhar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além do prêmio, o Condemat também recebeu o troféu “O Futuro que queremos”.

O projeto Recicla Cidade atende a maior parte dos ODS e abrange os 12 municípios signatários do bloco, desde o ano passado. A meta da proposta é ampliar a coleta seletiva na região e aumentar o protagonismo dos catadores de materiais recicláveis no Alto Tietê, fornecendo para este público a capacitação necessária para atuar como agentes ambientais.

Desde então, o projeto se mostrou um sucesso e foi responsável por 72% na coleta desses itens e 97% na quantidade de embalagens de longa vida recuperadas. Além disso, foram criadas 13 lojas socioambientais que transformam os materiais em moeda social, que permite aos moradores a troca por produtos e serviços.

Para Ashiuchi, conquistar este prêmio revela a preocupação de Suzano e das demais cidades da região com o meio ambiente, além do reconhecimento de diversas entidades privadas e públicas em relação ao sucesso do “Recicla Cidade”. “Não poderia estar mais feliz com esse reconhecimento. Não sou eu que estou falando que o projeto é bom, e sim uma quantidade de pessoas e entidades que sabem que a proteção ao meio ambiente e a geração de renda devem caminhar de mãos dadas. Este reconhecimento é muito importante para o fortalecimento do projeto e deve ser um exemplo para outros municípios”.

Na comitiva do Condemat também estavam José Luiz Eroles Freire, prefeito de Guararema e 1° Tesoureiro do Condemat; Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis e vice-presidente do Condemat; Carmem Rosana Moura Santos Pierucetti, primeira-dama de Guararema; Adriano Leite, secretário-executivo do Condemat; Solange Wuo, diretora do Meio Ambiente de Suzano e coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do Condemat; Douglas Nepomuceno, secretário de Desenvolvimento, Meio Ambiente, Agronegócios e Regularização Fundiária de Salesópolis e coordenador adjunto da Câmara Técnica de Agricultura do Condemat; Aline Kiss, presidente da ONG Espaço Urbano; Roseli Barbosa, coordenadora de projetos da ONG Espaço Urbano; Ingrid de Paula Vieira Brum, diretora-presidente da Cooperativa Univence de Suzano; e Alisson de Paula Vieira Brum, diretor-secretário também da Cooperativa Univence.

Ainda estiveram presentes os prefeitos de Tarumã (PR), Oscar Gozzi; de Niterói (RJ), Axel Grael; de Francisco Morato, Renata Sene; e de Jacareí, Izaias Santana.