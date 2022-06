A Secretaria de Saúde de Itaquaquecetuba realizou a coleta de 74.040 exames laboratoriais em apenas 15 dias. Os diagnósticos foram recolhidos em 21 serviços de Saúde da cidade, entre Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Saúde da Família (USF) e no Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

Com a média de 4.936 coletas por dia, a maioria dos atendimentos correspondem a hemogramas, exames de fezes, urina e colesterol. A ampliação no número de exames recolhidos foi possível graças ao novo contrato com o laboratório Biomega, assinado em maio.

A pasta realiza uma média de 4.936 coletas de exames laboratoriais por dia – Foto: Dayane Oliveira

“Os exames laboratoriais são aqueles pedidos pelo clínico ou especialista na unidade de referência como hemograma, exame de fezes e urina. Temos uma demanda muito grande aqui no município e com esse contrato, vamos conseguir devolver um serviço mais rápido para a população”, comentou a secretária de Saúde, Ariana Julião.

No acordo, que tem duração de cinco anos e pode ser renovado anualmente, a entidade fica responsável pelo procedimento de coleta e análise dos diagnósticos, sendo 464 tipos de exames disponibilizados. Neste primeiro momento, as análises são realizadas em Barueri, onde está localizado o laboratório, mas nos próximos dias uma unidade será instalada na cidade.

“Em apenas 15 dias de contrato, os pacientes já estão percebendo a melhoria no fluxo de atendimento. Estamos modernizando a saúde de Itaquá com atendimentos mais rápidos sem perder a qualidade merecida”, completou o prefeito Eduardo Boigues.