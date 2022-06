A UMC oferece atendimentos gratuitos à comunidade por meio do Serviço de Assistência Jurídica (SAJ). O programa, que atende a população de quatro municípios do Alto Tietê, oferece a chance para que os cidadãos alcancem legalmente seus direitos.

Os serviços oferecidos englobam a área cível (para as cidades de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes), área trabalhista (Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesopólis e Guararema) e área penal (Mogi das Cruzes, exceto casos de Tribunal do Júri em crimes dolosos contra a vida tentados e/ou consumados).

O solicitante não deve ter renda familiar mensal acima de três salários-mínimos mensais e patrimônio superior a R$ 80 mil (como imóvel, automóvel, entre outros). Após a avaliação, o atendimento consiste na elaboração, encaminhamento e acompanhamento do processo.

Através do SAJ, a UMC reafirma seu compromisso social com a comunidade do Alto Tietê. Os atendimentos são oferecidos de forma remota ou presencial, somente por agendamentos. Para mais informações, o cidadão deve entrar em contato por telefone ou e-mail de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h.

Contato SAJ

Endereço: Av. Dr. Cândido X. de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico.

E-mail: cejusc.mogicruzes@tjsp.jus.br

Telefone: (11) 4798-7052