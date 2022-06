A Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, promoveu na última quarta-feira, 8, uma projeção mapeada para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos na torre da Unibes Cultural, na Oscar Freire, em São Paulo. A ação de videomapping transformou a fachada do centro cultural em tela para o resultado da união da tecnologia e criatividade. O objetivo da iniciativa é despertar reflexões sobre o amor cultural dos brasileiros pelas praias em paralelo ao cuidado consciente necessário para com os mares e oceanos, a fim de preservar o meio ambiente.

A projeção é mais uma ação da companhia para celebrar datas tão importantes para o calendário ambiental. No início de maio, a Ball, também em parceria com a Unibes Cultural, inaugurou um painel gigante de 1.400 latas posicionado na passagem para o metrô Sumaré. A instalação reproduz em alta qualidade a obra de Marcelo Krause, fotógrafo brasileiro reconhecido mundialmente por seus registros subaquáticos, e ficou em exposição durante os Dia Internacional da Reciclagem, em 17 de maio, Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, e Dia Mundial dos Oceanos, em 8 de junho.

As projeções reproduzem a obra do fotógrafo brasileiro Marcelo Krause – Foto: Divulgação

“No Brasil, um dos países mais reconhecidos mundialmente por suas praias e ilhas, esse nosso amor cultural pelo mar precisa se tornar consciente e protetor. Nós da Ball entendemos que a união da nossa tecnologia com a arte faria com que essa mensagem chegasse mais longe, e com que o Dia Mundial dos Oceanos não passasse despercebido por quem teve a oportunidade de passar pela região”, conta Thaís Moraes, Diretora de Comunicação e Relacionamento com a Comunidade da Ball para América do Sul.

“A arte tem um poder magnífico de transformar – tocar pessoas, transformar a forma que elas veem o mundo e, assim, transformar a nossa realidade. Em uma época em que sentimos cada vez mais o impacto das mudanças climáticas e da poluição marinha, despertando a urgência pelo cuidado do ser humano em relação ao planeta, a arte se une à necessidade de responsabilização pelo meio ambiente e traduz nas ações promovidas neste último mês o amor consciente pelos mares”, diz Bruno Assami, Diretor Executivo da Unibes Cultural.

Tais expressões artísticas trazem aos visitantes do local uma experiência sustentável, com a ativação composta por latas de alumínio, a embalagem com maior taxa de reciclagem do mundo, chegando a 98,7% no Brasil.

Após a projeção, a Ball disponibilizou nas dependências da Unibes Cultural uma edição comemorativa de água em lata produzida especialmente para a data. Todos os visitantes do local poderão consumir a bebida gratuitamente durante os próximos meses, enquanto durarem os estoques.

Sobre a Ball Corporation

