A TV Cenário visitou, nesta quinta-feira (9), a ONG Gerando Falcões, a fim de conhecer mais do trabalho desenvolvido pelo grupo e abrir caminho para futuros projetos.

Jornalista Jairzinho Ambrósio e a gerente de comunicação institucional da Gerando Falcões, Josiene Santana – Foto: TV Cenário

A equipe da TV Cenário foi recebida pela gerente de comunicação institucional da Gerando Falcões, Josiene Santana, que também apresentou o local.

O CEO da Gerando Falcões, Eduardo Lyra, participou do Podcast com Jair em abril deste ano, produzido pela TV Cenário, o Podcast com Jair mostrou um pouco da vida de Eduardo, que nasceu em uma periferia de Guarulhos e busca mudar a vida de milhares de jovens e adultos através de projetos sociais.

O grupo Gerando Falcões busca transformar a vida das pessoas através de projetos sociais – Foto: TV Cenário

O grupo Gerando Falcões é um ecossistema de desenvolvimento social que nasceu na favela. A partir das experiências pessoais e do conhecimento acumulado por seus integrantes, desenvolveram a crença de que é possível transformar a vida de crianças, jovens, líderes e moradores das favelas, através da combinação de educação socioemocional, educação profissional, acesso ao trabalho e tecnologias.

A ONG busca entregar serviços de educação, desenvolvimento econômico e cidadania em territórios de favela e executa programas de transformação sistêmica de favelas, como o Favela 3D, além de projetos de urgência social como o Corona no Paredão e Bolsa Digital.