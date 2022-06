A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, alertou que pouco mais de 16 mil poaenses se imunizaram contra a Influenza e cerca de três mil crianças receberam a vacina contra o Sarampo. Todas as 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município realizam as campanhas de vacinação contra as referidas doenças com o objetivo de imunizar o maior número possível do público-alvo contemplado.

“Quanto maior a cobertura vacinal, menor é o risco de circulação dessas doenças. Desta forma, convocamos os munícipes para que compareça aos postos de saúde para se imunizar e proteger as pessoas com quem convivem. A vacinação traz a prevenção e dificulta a circulação do vírus”, afirmou o Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde, Leonardo Barbosa Garcia.

O secretário de Saúde, Alexandre Provisor, ressaltou que os poaenses que forem se imunizar contra a Covid-19, campanha que também é realizada em todas as unidades da rede básica, podem aproveitar para se proteger contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B, uma vez que o Ministério da Saúde liberou a aplicação dos dois imunizantes de forma conjunta, porém, em locais diferentes como, por exemplo, uma no braço direito e outra no esquerdo.

“O objetivo é facilitar o acesso do cidadão às vacinas, por isso também estamos disponibilizando todos os postos de saúde para a realização das campanhas vigentes. Queremos que a nossa população esteja o mais protegida possível e, consequentemente, estaremos coibindo a disseminação dos vírus”, disse.

Para se imunizar contra a gripe, sarampo ou Covid-19, o munícipe deve comparecer a qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, com exceção da UBS Doutor Cypriano Oswaldo Monaco, no Jardim Nova Poá, onde o horário de vacinação é mais extenso, das 9 às 18 horas.

Balanço das Campanhas:

Imunização contra a Influenza

3.300 crianças de seis meses a menores de cinco anos

401 gestantes

38 puérperas

1.355 trabalhadores da saúde

9.668 idosos 60+

487 professores da rede pública e particular

1.181 pessoas com comorbidades

50 das forças de segurança

18 das forças armadas

26 caminhoneiros

47 trabalhadores do transporte público

08 pessoas com deficiência física

03 funcionários do sistema prisional

05 trabalhadores portuários

Imunização contra o Sarampo