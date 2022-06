A Secretaria de Educação de Suzano inicia no dia 1º de julho o prazo de inscrições para o programa Passe Livre Estudantil, que visa assegurar a gratuidade no transporte público municipal para o segundo semestre de 2022. Os estudantes interessados devem acessar o site oficial do programa (www.suzano.gov.br/web/passe-livre) até 30 de setembro e seguir as instruções para efetuar inscrição.

Para ter acesso ao programa, os interessados realizam a inscrição exclusivamente na plataforma online. Os estudantes devem anexar a documentação exigida e acompanhar os processos de análise e validação da solicitação, que ocorre entre 20 e 30 dias, a depender da demanda de atendimento. O site oferece instruções detalhadas sobre o processo, que se inicia com a verificação do CPF. O endereço eletrônico também dispõe de uma sessão de “Dúvidas Frequentes” e um vídeo com “Tutorial de Cadastramento”.

A iniciativa é voltada aos estudantes suzanenses com renda familiar de até três salários mínimos ou com renda per capita de até meio salário mínimo, comprovada pela Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico) e que se enquadram no perfil descrito na seção “A Quem se Destina” do site.

A Secretaria Municipal de Educação também está à disposição por meio do telefone (11) 4744-6084 ou pelo e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.

Anualmente, a iniciativa contempla uma média de 2,5 mil estudantes, auxiliando esses alunos e evitando a evasão escolar, conforme explica o chefe da pasta, Leandro Bassini.

“O Passe Livre Estudantil é um programa consolidado em Suzano. O serviço existe desde 2014, por meio da Lei Complementar nº 226/2013, a fim de contribuir significativamente com o acesso e permanência na escola. O programa atende aos estudantes moradores do município de Suzano que se enquadram nos requisitos estabelecidos”, explicou.

Bassini ainda atenta os estudantes para o prazo de inscrições. “Os alunos têm entre 1º de julho e 30 de setembro para realizar a inscrição. Embora não seja possível efetuar o procedimento fora do prazo mencionado, a documentação poderá ser enviada posteriormente, até 14 de outubro”, reforçou.