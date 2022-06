Com o objetivo de fomentar a profissionalização de jovens das favelas do Alto Tietê na área da comunicação, a Rede Gerando Falcões realizará o curso gratuito “Jornalistas do Futuro”, a partir do dia 23 de junho. Esta será uma ação de encerramento de um programa de qualificação oferecido pela instituição a adolescentes e jovens de 14 a 21 anos e, ao final do curso, os alunos poderão colocar os conhecimentos em prática atuando em algumas áreas da Rede.

Moisés Campos tem 15 anos e é um dos alunos do curso proporcionado pela Rede Gerando Falcões – Foto: Divulgação/Gerando Falcões

O curso é um projeto piloto e terá duração de três meses. As aulas serão presenciais, divididas em duas turmas, às quintas, na sede da Gerando Falcões, em Poá. Os alunos desenvolverão habilidades técnicas em redes sociais, fotojornalismo, conteúdo audiovisual, assessoria de imprensa, direção artística e linguagem técnica, aproximando os jovens da tecnologia e do mundo da comunicação.

“A geração atual é extremamente conectada e consome muito conteúdo virtual, porém, muitos não fazem um filtro prévio, agora com a expertise e conhecimento de como funciona o planejamento, a produção e a veiculação, creio que naturalmente no decorrer desta capacitação, irão desenvolver a criticidade necessária que os ajudarão

em todos os meios da sociedade, além é claro de serem imersos na linguagem técnica da comunicação como um todo”, conta Francisco Junior, Supervisor de Comunicação e Marketing das unidades próprias da Gerando Falcões e quem ministrará e coordenará o curso.

Após as aulas, os alunos poderão fazer uma vivência em diversas áreas da Gerando Falcões e ainda receberão uma bolsa-auxílio. Uma das frentes que eles poderão atuar será no lançamento de uma rádio comunitária em Ferraz de Vasconcelos, como parte do Favela 3D, um projeto inovador da Rede que está reestruturando favelas para promover uma transformação completa focada na melhoria da qualidade de vida de seus moradores.

Moisés Campos tem 15 anos e é um dos alunos selecionados. Ele já tem uma afinidade pela área da fotografia e conta suas expectativas: “o curso será importante para adquirir experiência e acredito que vou aprender a me comunicar melhor, conversar em público e lidar melhor com as situações”.

Saiba mais pelo site www.gfcultural.gerandofalcoes.com.