Após uma manhã marcada por greve nesta terça-feira (14), o sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus entrou em acordo com os empresários do setor, segundo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

A Prefeitura liberou verba para o subsídio e os empresários aceitaram a reivindicação da categoria para que o aumento retroativo de 12,47% comece no mês de maio, não em outubro.

Ônibus estacionados em garagem na Avenida Guido Caloi, Zona Sul de São Paulo, durante a greve dos motoristas e cobradores de ônibus na cidade de São Paulo, nesta terça-feira (14) — Foto: VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo (SPUrbanuss) havia negado o pedido do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas), que decretou a greve desta terça.

Também era reivindicado o mesmo reajuste para o vale-refeição e à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

De acordo com a Prefeitura, todos os ônibus do chamado sistema estrutural pararam por conta da greve.

713 linhas e 6,15 mil ônibus foram afetados durante o pico da greve nesta manhã. 13 empresas de ônibus paralisaram suas operações nesta terça, enquanto 11 operaram normalmente.

Por conta da greve, o rodízio e veículos foi suspenso a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou faixas e corredores de ônibus ao longo do dia.

Segundo a SPTrans, o sindicato não cumpriu a determinação da Justiça de manutenção de 80% da frota no horário de pico e, por conta disso, irá cobrar autuação de R$ 50 mil de multa diária.

O prefeito Ricardo Nunes disse que considera a paralisação abusiva e que a justiça foi acionada.



“Está mais do que constatado que foi abusivo a greve, uma vez que eles não atenderam a determinação judicial. Determinação judicial é para ser cumprida. E a prefeitura, passado esse episódio, a gente vai fazer uma cobrança mais dura com relação às empresas, porque eles precisam ter o diálogo com seus funcionários de forma mais contínua, não é possível que todo ano a gente seja pego de surpresa e acabe sobrando para a Prefeitura de São Paulo e para os usuários do transporte”. disse.

O Sindmotoristas respondeu à Prefeitura de São Paulo que a informação passada não procede.

“Embora a liminar tenha determinado a manutenção de 80% da frota operando nos horários de pico e 60% nos demais horários, até o presente momento, o setor patronal – representado pelo SPURBANUSS e SPTRANS – não apresentou nenhum plano de operação dos veículos”, diz a nota.

“O planejamento logístico e estratégico da circulação dos ônibus é de responsabilidade exclusiva das empresas e da Secretaria de Transporte e não do sindicato. Diante da omissão das empresas, a adesão da greve foi tomada espontaneamente pelos trabalhadores. É importante destacar que ainda há veículos da frota como os pertencentes ao sistema complementar, operando pela cidade e atendendo a população”, diz o sindicato.