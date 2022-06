A Campanha de Vacinação contra a Gripe no município de Poá está aberta a toda a população, a partir desta quarta-feira (22/06). O objetivo é agilizar o processo de imunização dos poaenses em virtude do período de baixas temperaturas que favorece a disseminação dos vírus H1N1, H2N3 e Influenza B. Até o momento, o município já realizou a imunização de 61,9% do grupo de risco.

Segundo o secretário de Saúde, Alexandre Provisor, a imunização será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), seguindo o que já é realizado diariamente, com a finalidade de facilitar ao munícipe o acesso à vacina. “Os sintomas da gripe se confundem com os da Covid-19, por isso é importante se vacinar e ficar protegido contra estas doenças que, durante o período de baixas temperaturas, acabam registrando um aumento significativo de casos”, afirmou. Vale ressaltar que a imunização contra a Influenza será realizada enquanto houver doses disponíveis na rede municipal de Saúde.

De acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Vigilância em Saúde, até o momento, já foram imunizadas 3.597 crianças de seis meses a menores de cinco anos, 428 gestantes, 41 puérperas, 1.445 trabalhadores da saúde, 9.901 idosos 60+, 546 professores da rede pública e particular, 1.419 pessoas com comorbidades, 55 das forças de segurança, 20 das forças armadas, 32 caminhoneiros, 55 trabalhadores do transporte público, oito pessoas com deficiência física, três funcionários do sistema prisional e cinco trabalhadores portuários.

“Infelizmente, estamos com um número baixo de munícipes aderindo à campanha de Vacinação Contra a Gripe, de acordo com os dados de cobertura. Por exemplo, no caso das gestantes, vacinamos 41,9%, sendo que o objetivo é atingir 90% deste público. Temos a mesma meta para as crianças com idade até cinco anos de idade, mas até então, imunizamos apenas 49,5%. Se pegarmos o total estimado da população de risco que é de 28.322 pessoas, esta porcentagem de cobertura vacinal sobe para 61,9%, mas também abaixo da expectativa de 90%”, destacou o diretor do Departamento, Leonardo Barbosa Garcia.

Para se imunizar contra a gripe o munícipe deve comparecer a qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, com exceção da UBS Doutor Cypriano Oswaldo Monaco, no Jardim Nova Poá, onde o horário de vacinação é mais extenso, das 9 às 18 horas.