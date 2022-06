O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o deputado estadual André do Prado realizaram nesta quarta-feira (22/06) a entrega de 30 novas matrículas de imóveis para famílias da denominada área 51 do bairro Cidade Miguel Badra, na região norte do município. A entrega dos documentos garante a criação do loteamento Sônia Regina. O bairro leva o nome da moradora Sônia Regina Ferreira da Silva, que há 40 anos luta pelo direito à moradia.

A entrega dos títulos junto à comunidade contou com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, além do diretor de Habitação, Miguel Reis, e da equipe do setor. De acordo com o chefe da pasta, a conquista é o resultado do trabalho conjunto, encabeçado pelos moradores e acompanhado pela municipalidade por meio da Lei Municipal 337/2019, que dispõe sobre o programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb).

“Regularização fundiária não se faz sem o Legislativo e sem a comunidade. Esse é um trabalho feito a várias mãos, por isso comemoramos juntos. É essa a parceria que dá certo, que recupera o tempo perdido e que garante mais dignidade às famílias que tanto lutaram por esse momento”, disse.

A atividade também foi acompanhada pelo vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena. O representante da região parabenizou as famílias e o empenho da administração municipal. “Para mim é um orgulho participar de todo esse processo de organização dos moradores, e pode ter certeza que tem mais por vir. É uma satisfação ver essa região crescendo com a ajuda do povo e com um prefeito comprometido com a missão”.

O deputado estadual André do Prado, em sua fala, reforçou a importância da união dos moradores. “Quando o povo se une, dá certo. O diretor Miguel (Reis) é um dos poucos no Estado que conhece tudo sobre regularização fundiária, Suzano é beneficiada por isso. A cidade conta com uma equipe técnica excelente, um prefeito racional e parceiro da Câmara Municipal. O vereador Maizena sabe o quão frustrante é trabalhar sem conseguir colocar um projeto em prática, mas isso mudou com o prefeito Rodrigo em Suzano”, disse.

Já o chefe do Executivo suzanense parabenizou as famílias e cumprimentou a moradora que leva o nome do novo loteamento. “Dona Sônia não ficou de braços cruzados e isso serve de exemplo para incentivar cada vez mais a participação popular. Fico feliz em fazer parte dessa história. Agora todas as 30 famílias são donas definitivamente de tudo que construíram com muito suor”.

A moradora, que reside na área há 40 anos, agradeceu e comemorou a conquista. “Qualquer coisa que eu diga ainda é pouco perto da emoção que estou sentindo. Eu estava muito ansiosa por este dia, que Deus abençoe a vida de todos os envolvidos”, celebrou.

A cerimônia também foi acompanhada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; pelo presidente do Conselho Municipal de Desportos, José Serafim Júnior; e pelo presidente da Liga de Futebol de Suzano, Marcelo Menezes.

Residencial Suzano II

Ainda na região norte, o prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve com o deputado André do Prado e o secretário Elvis Vieira vistoriando as obras do Residencial Suzano II, no Jardim Europa. Os trabalhos no empreendimento foram retomados para a entrega dos 300 apartamentos do primeiro bloco, dos quais 184 já estão concluídos e os demais seguem em execução.

As unidades passam por serviços de recomposição do piso cerâmico, revisão geral, pintura interna e de esquadrias metálicas e de madeira. Ao todo, 600 famílias serão contempladas com a casa própria. A visita também foi acompanhada pelo diretor de Habitação, Miguel Reis; pelas arquitetas Letícia Mianni e Tamires Oliveira; pelo engenheiro Cláudio Sussumu Tanigushi, da M Rocha Engenharia; pelo comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, capitão Marcos Vinícius Carbone, pelo sargento Rafael Lopes, e pelo cabo Ricardo Souza.