Os fãs de Gloria Groove podem se preparar. A cantora se apresentará em Suzano no dia 23 de julho (sábado), na Arena, dentro do Parque Max Feffer. Famosa pelo estilo pop funk, a estrela estourou com uma nova dimensão musical denominada Lady Leste. ‘Leilão’, ‘Vermelho’, ‘Bonekinha’ e ‘A Queda’ fazem parte do trabalho da drag queen, que inclusive se prepara para apresentar sua nova turnê na Europa.

Gloria Groove se apresenta no Festival de Música Festejando Brasil, em Suzano, pela primeira vez – Foto: Divulgação

Gloria Groove é uma das drag queens mais ouvidas do mundo. São mais de 5,4 milhões de ouvintes mensais na plataforma digital Spotify e cerca de 1,4 milhão de seguidores. No YouTube a cantora passa os 2,8 milhões de inscritos e 780 milhões de visualizações. No Instagram são 3,8 milhões de fãs, 2,8 milhões no TikTok, 622 mil no Facebook e 1,1 milhão no Twitter.

Festival

A festa na Arena começa bem antes de Gloria subir ao palco. Às 16h, os portões serão abertos ao público, que poderá prestigiar apresentações de outros artistas como Fee Rocha, Alistter Borges (pop), Nathan Ginach (sertanejo), Jessica Hipólito (sertanejo), Munique Jandré (sertanejo), Dayse Santos, ganhadora do Shadow Brasil do SBT. Ainda haverá música eletrônica com DJ Nilton, Dj Cris, Dj Anna Kishi, show drag com a Tiffany Brandão, Rainha drag queen do Alto Tietê ao som da DJ Vanessão.

Para comodidade do público no espaço serão instaladas barracas em quatro pontos da arquibancada, escada e em toda a pista VIP para venda de comida e bebida. Não será permitido entrar com alimentos ou bebida alcoólica na Arena.

Os ingressos já estão à venda pelo site Ingresso Rápido (https://www.ingressorapido.com.br/event/34830-1) e em algumas lojas de Suzano: Bomboliche, Formagio Import’s, Rosa Chiclet Boutique, Power Sound Music Store, Nova Confraria Brasileira e Coral Flores. Os preços variam entre R$ 50 (primeiro lote arquibancada) e R$ 160 (camarote).

Haverá 750 vagas de estacionamento particular no local, além das vagas no entorno do parque.

Serviço: