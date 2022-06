O Fundo Social de Itaquaquecetuba está na reta final dos preparativos para o Arraiá do Fundo, que acontece neste domingo (3), a partir das 12h, na Secretaria de Serviços Urbanos (rua Ali Hamoud, 40 – Alpes de Itaquá). O objetivo é arrecadar fundos para a compra de cobertores, meias e sacos de dormir que serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade.

Os convites estão à venda na loja 1.066 do Itaquá Garden Shopping (estrada Municipal do Mandi, 1.205 – Jardim Adriane) e no Fundo Social (rua Vereador José Barbosa de Araújo, 195 – Vila Virgínia), no valor de R$ 150. O ingresso dá direito a um abadá, uma caneca de chopp e chopp à vontade no dia do evento. Outras bebidas, assim como a alimentação, serão vendidas à parte.

Haverá barracas de brincadeiras juninas, comidas e bebidas típicas, além de shows do Rastapé, Renan Oliveira, Trio Lazer do Forró e Anderson Cici. “Há muita solidariedade envolvida nessa ação que vai levar entretenimento e ainda ajudar quem mais precisa”, disse a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Mila Prates Queroz.

“O valor do ingresso a R$ 150 é para que as pessoas possam ajudar a campanha de inverno ‘Não me esqueça, me aqueça – Itaquá sem frio’ do Fundo Social. Felizmente muitas pessoas estão aderindo, o que mostra o quanto a população é solidária”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.