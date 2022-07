O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, inaugurou no último sábado (02/07) a nova Arena Palmeirinha, no bairro Vila Ipelândia. O espaço esportivo, localizado no distrito de Palmeiras, será uma ferramenta de incentivo ao desporto e inclusão social para as 140 crianças e jovens de 7 a 20 anos que integram o projeto “Bom de bola, bom na escola”, atuante na região desde setembro de 2021.

Durante a entrega oficial, o chefe do Executivo suzanense esteve acompanhado dos secretários de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, e de Governo, Alex Santos, bem como do vereador Rogério Castilho, que destinou R$ 45.000,00 em emendas impositivas para as obras de adequação do campo, reformas dos vestiários e banheiros, zeladoria externa e das salas de apoio para os professores voluntários e auxiliares, que, atualmente, totalizam sete profissionais.

Os encontros do projeto “Bom de bola, bom na escola” são realizados todos os sábados, de forma gratuita e aberta ao público – Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Para o representante do legislativo de Suzano, a conquista vai beneficiar não só os alunos, mas os pais e responsáveis como um todo, pois o projeto atua em caráter socioeducativo. “Começamos a iniciativa para resgatar o esporte nesta região e proporcionar uma formação cidadã para eles. Desta forma, nos aproximamos da comunidade e damos oportunidade para as famílias estarem envolvidas e fortalecerem a renda com a popularização do bairro”, afirmou Castilho.

Um novo ambiente esportivo é sinônimo de ampliação de oportunidades para Suzano, conforme reforçou o titular da pasta, Arnaldo Marin Junior. “Nosso papel como gestores da cidade é justamente atuar de forma inclusiva e acessível. Investir na rede de apoio dos jovens é olhar para o futuro com uma nova perspectiva. Hoje estamos acompanhando o início de diversos sonhos, e é daqui que vão sair grandes atletas para compor nossa categoria de base do time de futebol”.

Em seu discurso para os alunos e familiares presentes, o prefeito Rodrigo Ashiuchi endossou o compromisso em fortalecer o desporto e lazer na região. “O esporte não contribui só para potencializar habilidades e forma física, mas também no processo de construção de valores. Portanto, vamos viabilizar novos equipamentos para a escolinha de futebol e nos colocamos à disposição para dar continuidade neste belo projeto que o vereador Rogério Castilho encabeçou. Desde já, parabenizo pela iniciativa que beneficia dezenas de famílias”, finalizou.

Os encontros do projeto “Bom de bola, bom na escola” são realizados todos os sábados, de forma gratuita e aberta ao público. Os horários dos treinos são segmentados por faixa etária, sendo das 8 horas às 9h20, para os pequenos entre 7 a 11 anos; das 9h20 às 10h30, para os adolescentes de 12 a 14 anos; e a partir das 10h30, para os jovens acima de 15 anos.

Agendas

Ainda durante o sábado (02/07), Ashiuchi prestigiou a homenagem a 30 atletas que foram destaques no ciclismo suzanense durante as décadas de 1980 e 1990. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer em parceria com a Associação de Desportos do Alto Tietê (ADAT), no Complexo Poliesportivo Paulo Portela.

A cerimônia contou com a participação de ex-ciclistas, mecânicos, dirigentes, treinadores e integrantes de comissão técnica, além de autoridades e nomes do esporte de Suzano e do Alto Tietê que representaram a região em grandes competições de abrangência nacional e internacional, como a Volta Internacional do Rio de Janeiro, Copa América, Volta Al Sur de Chile, Taça Brasil, Race Across América e outros campeonatos paulistas e brasileiros.

Na visão do gestor da Associação, Fausto Pizzolato, o evento é uma demonstração de respeito e reconhecimento aos atletas que se dedicaram ao esporte e construíram uma grande trajetória. “A modalidade está intrínseca ao desenvolvimento da cidade e nada mais justo do que proporcionarmos este momento aos ciclistas e familiares daqueles que tanto fizeram por nós”.

“Atualmente, o ciclismo vem ganhando inúmeros adeptos, mas é uma história que está sendo escrita há muito tempo e é uma alegria poder compartilhar deste sentimento de gratidão com todos que estão presentes. Em nome do Luiz Carlos Secco e de toda a família Pizzolato, parabenizo pela organização e trabalho em prol da eternização de grandes nomes”, exaltou o prefeito.

Em consonância com este evento, a quadra do Complexo Poliesportivo foi palco para grandes apresentações durante o I Festival de Ginástica Rítmica, também organizado pela Associação de Desportos do Alto Tietê em parceria com a pasta suzanense. A iniciativa foi promovida para coroar a modalidade em ascensão na cidade e contou com a presença de ginastas de 5 a 17 anos.

“Suzano é uma cidade de manifestações esportivas e culturais muito plurais. Proporcionamos oportunidades para todos os segmentos e faixas etárias, pois acreditamos que toda forma de atividade e lazer é importante para engrandecer os participantes. Nossa gestão está comprometida em oferecer toda a rede de apoio necessária para que os munícipes possam desenvolver habilidades”, afirmou o chefe do Executivo.

aAs aulas gratuitas para a modalidade estão com inscrições abertas para novos adeptos. Para participar, o interessado deverá comparecer no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, localizado na rua Barão de Jaceguai, 375, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e realizar o cadastro gratuito. Para mais informações, o telefone de contato da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer é o (11) 4746-1886.