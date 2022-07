A Prefeitura de Suzano, por meio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), oferece 75 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos. Deste total, 25 oportunidades são para as aulas na modalidade “Faça e Venda” de artesanato com recicláveis, que já estão com inscrições abertas na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334- Centro). As 50 restantes são para o Workshop “Tratamento Capilar”, que abre para o cadastro na próxima segunda-feira (11/07).

A modalidade “Faça e Venda” surgiu com a proposta de oferecer cursos rápidos que proporcionam um retorno financeiro imediato aos participantes, visando contribuir com a renda das famílias suzanenses. Nesta semana, o órgão abriu inscrições para as aulas de “Reutilização de caixa de papel com tampa e visor, e acabamento de decoupagem com guardanapo”, ministrada pela instrutora Olga Ashiuchi. O curso está previsto para dia 12 de julho, das 13h30 às 16h30.

De acordo com a instrutora responsável, a atividade foi planejada para que os alunos tenham um baixo custo de investimento inicial e possam aproveitar os materiais arrecadados durante o cotidiano. “A vantagem de trabalhar com os recicláveis é que eles estão disponíveis no nosso dia-a-dia, ou seja, o valor está agregado em itens que já é de consumo usual. Portanto, vamos ensinar os alunos a fazer um manejo criativo deste papel que possa ser revertido em vendas”, explicou.

Na próxima semana, os munícipes interessados em aprender sobre cronograma capilar, tratamento e práticas recomendadas para manter os cabelos lisos alinhados poderão se inscrever no curso ofertado pelo professor voluntário Miquéias Gomes da Silva. O conteúdo será ofertado presencialmente no dia 25 de julho, das 14 às 16 horas, na sede do Saspe. O local também receberá os cadastros dos participantes, mediante a apresentação de um documento original com foto, CPF e comprovante de residência em Suzano.

Para a presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as vagas dão continuidade ao trabalho realizado para fomentar a renda das famílias por meio do conhecimento. “Partimos do princípio de que todo processo de aprendizagem é engrandecedor de diversas formas, pois todos que participam das aulas se tornam multiplicadores. Ou seja, compartilham a teoria e técnica com as pessoas do seu convívio e ampliam a divulgação dos mesmos, beneficiando diversas famílias”, finalizou.

Novos cursos e oportunidades são compartilhadas semanalmente nas plataformas digitais da Prefeitura de Suzano, pelo Facebook (facebook.com/prefsuzano) e pelo Instagram (instagram.com/prefeituradesuzano). O Saspe também está à disposição pelo telefone (11) 4743-1600.