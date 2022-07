A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, assumiu a Diretoria da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente (Anamma), da regional estadual de São Paulo. A cadeira será ocupada pela diretora técnica da pasta, Solange Wuo, durante o biênio 2022/2024. A eleição de Solange e dos demais integrantes das diretorias de bacias estaduais e da presidência da Anamma regional ocorreu em 27 de junho, no mesmo dia da posse.

Secretaria do Meio Ambiente de Suzano, Solange Wuo – Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Solange destacou a qualidade dos novos integrantes para trabalhar as demandas junto ao Palácio dos Bandeirantes. “A Anamma tem uma interlocução muito importante junto ao governo do Estado e no Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema), além de um excelente corpo técnico de apoio, começando pelo presidente Rogério Menezes, que é secretário municipal de Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas”.

A função da diretoria comandada pela colaboradora do Meio Ambiente de Suzano é a articulação regional, trabalhando as questões ambientais que englobam as cidades que compõem o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), entidades da qual ela também faz parte, coordenando a Câmara Técnica de Gestão Ambiental. Solange apontou que uma das atribuições é levar as demandas das cidades para a Anamma, promover o debate e depois retornar para o Alto Tietê com os encaminhamentos pertinentes. “Ja existem pautas importantes conduzidas pela Anamma em andamento, como licenciamento ambiental municipal, que aguarda nova deliberação do Consema, bem como a nova política do ‘Bem-Estar Animal’”.

Apesar destes debates já estarem encaminhados pela Anamma, a diretora do Meio Ambiente de Suzano destacou que novas pautas voltadas para o Alto Tietê podem surgir. “Vamos buscar também trazer assuntos delegados pela Anamma Nacional para o debate com o municípios, avançando na retomada das questões ambientais, em nível nacional tão decadentes nesses últimos anos. Estes assuntos complexos têm de ser debatidos e vamos dialogar com os municípios para levantar possíveis pautas”, finalizou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, destacou a responsabilidade de Suzano ao assumir a diretoria regional. “É um desafio lidar com as pautas ambientais do Alto Tietê durante estes dois anos, mas tenho certeza que vamos conseguir trazer a discussão para a região e enriquecer este debate que é tão caro para nós”, afirmou.

Sobre

A Anamma é uma entidade do terceiro setor, fundada em 1988 que presta serviço de interesse coletivo, ao agregar gestores municipais em prol de uma gestão ambiental local sustentável. No caso da Diretoria da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, Solange Wuo terá a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada, como suplente da diretoria regional.