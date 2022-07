O veículo do projeto Carreta da Mamografia – Mulheres de Peito, do governo do Estado, já está em Suzano, estacionado no Largo da Feira, para a realização de testes de energia elétrica e outros atributos para começar o atendimento às mulheres a partir desta terça-feira (12/07). A carreta chegou nesta segunda-feira (11/07) e está sendo instalada na rua Benjamin Constant, 1.930, próximo à rua Konoi Endo, no centro da cidade. A expectativa é que o veículo fique no local até sábado da semana que vem (23/07).

Serão distribuídas, por dia, 50 senhas para o atendimento, sendo metade de manhã e o restante à tarde, com acolhimento entre 8 e 17 horas durante a semana, e das 8 horas ao meio-dia aos sábados. As mulheres de 35 a 49 anos e acima dos 70 anos precisam estar munidas com pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS), mais a carteirinha do SUS e o RG. Já as que estão na faixa etária de 50 a 69 anos necessitam apresentar apenas o registro do SUS e o RG.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, apesar da distribuição de 50 senhas por dia, a prefeitura vai realizar um agendamento para aquelas que não conseguirem o atendimento na hora. “Quem vier realizar o exame, mas não conseguir devido a demanda do dia, teremos uma equipe da secretaria à disposição para realizar um agendamento para atendimento no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, que tem um ambiente exclusivo para exames de mamografia”, explicou.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou o compromisso da gestão com a Saúde pública. “Estamos promovendo uma série de mutirões para atender a todas as mulheres da cidade. E a ‘Carreta da Mamografia’ é mais uma iniciativa, em parceria com o governo do Estado. Agradeço os deputados estaduais André do Prado e Estevam Galvão, assim como o deputado federal Marcio Alvino, pelo intermédio do equipamento junto à Secretaria Estadual de Saúde”, finalizou.