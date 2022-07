A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Obras Públicas, realizou nesta terça-feira (12/07), a instalação das placas contendo as informações sobre a obra de construção do novo viaduto, na região central da cidade. A ação foi o último passo para a retomada dos serviços que têm como finalidade desafogar o tráfego de veículos no viaduto “Tancredo Neves”, único meio de transposição entre os lados norte e sul da cidade e que já não comporta a demanda diária.

“Poá é a única cidade da região que é ‘cortada’ pela linha férrea da CPTM e que conta apenas com um meio de transposição entre os lados norte e sul, já que Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes contam com, no mínimo duas transposições. É um problema histórico que nos últimos anos, principalmente com a implantação da rodovia Padre Eustáquio (acesso à rodovia Ayrton Senna) e a alça de acesso ao Rodoanel, foi se agravando a ponto de hoje, mesmo fora dos horários de pico, ser normal ter trânsito lento no viaduto por causa do grande fluxo de veículos”, enfatizou o secretário de Obras Públicas, Ricardo Leão.

Obra do viaduto está orçada em R$ 12.062.681,92 – Foto: Ronaldo Andrade/Secom Poá

A instalação das placas é o último ato antes da retomada do projeto que é considerado de extrema importância para o desenvolvimento da cidade. Já nos próximos dias, a construção terá início de fato com a instalação do canteiro de obras na avenida Leonor Bolsoni Marques, onde será feita a limpeza do local e a recolocação dos tapumes para isolamento da área.

A obra está orçada em R$ 12.062.681,92, sendo que deste valor, a prefeita Marcia Bin conseguiu firmar um convênio com o Governo do Estado, conquistando para a Municipalidade o valor de R$ 12 milhões para o reinício dos serviços (o restante é proveniente de recursos próprios). “A cidade não tem condições financeiras de arcar com uma obra deste porte e, por isso, o trabalho feito pela prefeita se torna ainda mais importante. Desde o início da gestão, ela tem realizado inúmeras reuniões em busca de recursos, tanto federal quanto estadual para concluir a obra e ela teve êxito em garantir para a cidade 99,48% do valor total, ou seja, vamos concluir uma obra fundamental para o futuro da cidade, tão esperada pela população com custo praticamente zero para os cofres municipais”, destacou o secretário.

Para a chefe do poder Executivo, a retomada da construção do viaduto é a transformação de um sonho em realidade, principalmente pelo cenário financeiro caótico que a administração municipal foi encontrada no início de 2021. “Com o atual orçamento da cidade já é impossível realizar esta obra com recursos próprios, mas diante dos inúmeros problemas encontrados quando assumi a gestão, a retomada dos serviços se tornou um desafio ainda maior. Foi um ano e meio de trabalho árduo, de muitas reuniões e pedidos e agora, finalmente, vamos finalizar a construção do viaduto e proporcionar uma grande melhoria na questão da infraestrutura e mobilidade urbana de Poá”, afirmou Marcia Bin.