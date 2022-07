A ex-secretária adjunta de Turismo do estado de São Paulo, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, médica veterinária e agora pré-candidata a deputada federal pelo PP, Bianca Colepicolo, foi a entrevistada do Jairzinho, no Bom Dia Cenário News, nesta última segunda-feira (11).

No programa Bianca falou sobre a importância do turismo e a economia criativa como meios de geração de emprego e renda, além das contribuições para a melhoria da qualidade de vida dos animais e da saúde pública.

Bianca foi pioneira na criação do programa Ilhabela Unida pelo Trabalhador, enquanto estava a frente da pasta de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela

Bianca é uma paulistana da Freguesia do Ó, mãe de três meninos, formou-se em Medicina Veterinária, é especialista em Clínica de Pequenos Animais e em Políticas Públicas, com mestrado em Comunicação de Saúde Pública.

“Durante o curso de veterinária, na Anhembi Morumbi, montei uma empresa júnior que se tornou um case de sucesso, pois reuniu os 35 cursos da faculdade e pelo destaque do projeto fui convidada para apresentá-lo na Alemanha, com apenas 22 anos e sozinha, fato que mudou o rumo da minha história”, disse Bianca.

Durante o bate-papo, Bianca também contou que além dos cargos como secretária, seu primeiro emprego na gestão pública foi como coordenadora de Cultura e Turismo da cidade de Guararema SP.

“Eu tinha minhas empresas de evento funcionando, uma luta danada, porque saía às 3h da manhã para comprar flores em São Paulo e às 8h tinha que estar na prefeitura trabalhando. O cargo público era onde ganhava menos, mas era onde mais me sentia satisfeita”, destacou Bianca.

O Centro Artesanal Dona Nenê, em Guararema, foi criado durante a gestão de Bianca com o objetivo de trazer para os artesãos um espaço com conforto e segurança, o local além de ser uma referência da economia criativa ainda tornou-se um ponto turístico da cidade.

Bianca também foi presidente da Agência Regional de Desenvolvimento do Alto Tietê, secretária parlamentar do deputado Roberto de Lucena, depois tornou-se secretária adjunta de Turismo do estado de São Paulo durante o governo Márcio França, em seguida secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Ilhabela, no Litoral Norte do estado.

“Ilhabela foi uma grande experiência, pois entrei no meio da pandemia em uma cidade que vive do turismo. Foi uma experiência bem forte. Quando terminei lá, decidi não pegar mais nenhum cargo público, apesar de alguns convites, pois queria construir minha candidatura para 2022”, finalizou Bianca.

Ilhabela registrou umas menores taxas de mortalidade por coronavírus no Brasil. Com Bianca à frente da pasta de Desenvolvimento Econômico e do Turismo durante a pandemia, foi pioneira na criação do programa Ilhabela Unida pelo Trabalhador, que consistiu na entrega para população de um cartão auxílio, com depósito mensal de R$ 1.045, e o pagamento de Auxílio Aluguel Emergencial de R$ 960, além da parceria entre Prefeitura e Banco do Povo para ajudar os empresários locais.

Para 2022, Bianca defende a eleição de candidatos que entendam, assim como ela, de gestão pública e que desejam trazer para a população emprego, renda, prosperidade e dignidade que fazem parte de sua missão e chegarão aos cidadãos se ela for eleita.