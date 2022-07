O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PDT, Elvis Leonardo Cezar, mais conhecido como Elvis Cezar, é o convidado do “Podcast com Jair” nesta quinta-feira (21). Elvis foi prefeito de Santana de Parnaíba (SP) por dois mandatos (2014 a 2020) e agora se prepara para disputar a o cargo de governador.

Apresentador do programa “Brasil que Faz”, na RedeTV!, Elvis foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba, além de ter dois mandatos como prefeito, sendo o primeiro deles, após uma eleição suplementar.

Elvis Cezar já foi vereador e prefeito de cidade de Santana de Parnaíba – Foto: TV Cenário/Nathan Gomes

Elvis também foi três vezes presidente do Consórcio intermunicipal Oeste, o maior consórcio de cidades do Brasil, além disso, ele foi duas vezes presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo, que contempla 39 cidades. O ex-prefeito de Santana de Parnaíba também foi vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

No lançamento de sua pré-candidatura, houve um evento em um ginásio com cerca de cinco mil pessoas em Santana de Parnaíba. O evento contou com a presença de Ciro Gomes, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, Antonio Neto, presidente do PDT paulistano, e Aldo Rebelo, pré-candidato do PDT ao Senado, além de parlamentares do partido.

Elvis Cezar promete que seu modelo de gestão vai transformar a gestão pública de saúde do estado de São Paulo – Foto: TV Cenário/Nathan Gomes

Elvis Leonardo Cezar, de 46 anos, nasceu no dia 8 de junho de 1976 na cidade de Carapicuíba (SP). É formado em Direito, casado com Selma Cezar e tem um filho, Caio Cezar. Em 2008, em seu primeiro pleito eleitoral, foi eleito com a maior votação da história da cidade na época.

