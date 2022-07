A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano, por meio das equipes de Educação de Trânsito, realizou uma ação de conscientização sobre responsabilidade no trânsito nas praças do centro da cidade nesta segunda-feira (25/07). Como parte do programa de orientação anual, a pasta distribuiu panfletos com a temática do Dia do Motorista, celebrada justamente nesta data.

Em dois períodos, as equipes estiveram na praça João Pessoa durante a manhã e na praça dos Expedicionários à tarde com materiais de orientação acerca da importância da responsabilidade no trânsito, como forma de chamar atenção aos deveres na condução de um veículo. A ação foi feita nas calçadas e nas vias durante os sinais vermelhos, garantindo a segurança e a continuidade do tráfego. Além disso, também foram exibidas faixas parabenizando os condutores responsáveis por suas condutas de respeito e atenção nas vias.

Segundo o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, a iniciativa, assim como outras realizadas ao longo do ano, objetiva primariamente dar visibilidade a um tema que pode preservar vidas. “O Dia do Motorista é uma data para lembrar que temos de ser responsáveis no trânsito diariamente, pois assim as pessoas podem garantir sua própria segurança, assim como a do próximo”, relatou.

O chefe da pasta completou ressaltando o peso de orientar e acompanhar a população. “Estas ações são importantes para promover a conscientização não apenas nas ruas da nossa cidade, mas também em outros municípios, pois muitas das pessoas com quem conversamos transitam pelas cidades vizinhas com frequência. Não é um trabalho apenas para Suzano, mas sim, para todo lugar e para a vida”, finalizou Galo.