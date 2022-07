O Fundo Social de Solidariedade de Suzano vai finalizar a edição 2022 da Campanha do Agasalho no próximo sábado (30/07), em uma grande festividade no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O evento será aberto a todos os públicos, das 10 às 17 horas, contando com praça de alimentação, organizada pelas entidades assistenciais da cidade, música e entretenimento. O ato marcará o anúncio da quantidade de peças arrecadadas ao longo da ação, realizada desde 26 de abril.

Segundo a presidente do órgão, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, as equipes estão preparando uma grande comemoração, regada de amor ao próximo e muita solidariedade. “Chegamos na última semana da Campanha do Agasalho e estamos intensificando as arrecadações. Nosso objetivo é angariar o maior número de peças para que, assim, realizemos os bazares solidários, ofertando os itens às famílias que mais precisam”, explicou.

No parque, o Fundo Social disponibilizará área de alimentação, com barracas de diferentes associações suzanenses, que atuam na defesa e no apoio das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, assim como música e entretenimento. Ainda no espaço, caixas da campanha estarão disponíveis para receber doações.

“Até a noite de sábado, estaremos em festa, acolhendo as peças. No final do dia, contabilizaremos e anunciaremos a quantidade de roupas e agasalhos arrecadados ao longo dos três meses de campanha, assim como apresentaremos um balanço prévio de quantas famílias já atendemos até aqui, em um formato de prestação de contas. Até porque queremos mostrar que cada peça doada representa uma família aquecida”, destacou a primeira-dama.

Por fim, Larissa convida a todos para participar da solenidade. “Venham participar desta festividade com a gente. Além do apoio ao Fundo Social, os valores arrecadados com a venda de alimentos no local deverão apoiar as iniciativas das próprias entidades. Estaremos no Parque Max Feffer, das 10 às 17 horas, no próximo sábado, 30 de julho. Participe”, finalizou.

Doações da população possibilitam o bazar solidário, permitindo que famílias tenham acesso à roupas e calçados – Foto: Wanderley Costa/Secop

Bazar Solidário

Nesta terça-feira (26/07), o Fundo Social promoveu mais uma edição do bazar solidário, contemplando cerca de cem famílias dos bairros Estância Angelina, Quinta Divisão e Clube dos Oficiais. Na ocasião, as equipes da prefeitura organizam araras segmentadas, com peças de roupas e demais itens de inverno, em uma espécie de loja. Cada contemplado pode acolher até 20 unidades, inclusive calçados.

“Nossa proposta é humanizar, levando mais dignidade às famílias. Por isso, os bazares têm esse formato de loja. As famílias entram, olham as peças nas araras e escolhem os itens que as agradam. E é importante frisar que tudo isso só é possível graças às doações de todos. Por isso, reforço o pedido de apoio para a nossa Campanha do Agasalho”, concluiu a esposa do prefeito Rodrigo Ashiuchi.