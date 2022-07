Com o objetivo de coibir as queimadas no município, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, em parceria com a Secretaria de Segurança Urbana, por meio do Departamento de Defesa Civil, implantou o “Alerta Vermelho”, uma ação de conscientização e prevenção, através do mapeamento de áreas localizadas no território municipal.

De acordo com a responsável pela Pasta ambiental, Claudete Canada, a ação tem como base a “Operação Corta-Fogo”, do Governo do Estado, que classifica este período do ano como Fase Vermelha. “Entre os meses de junho e outubro, por causa do período de estiagem, as ações de combate ao fogo e de fiscalização repressiva devem ser intensificadas, assim como as estratégias de comunicação e campanhas preventivas, por isso, implantamos o ‘Alerta Vermelho’”, enfatizou.

A ação consiste no mapeamento das áreas com alto risco de queimadas e reincidência deste ato que, em sua grande maioria, é causada pela ação do homem, seja de maneira acidental ou intencional. “Já contamos com cerca de 30 áreas identificadas, através deste mapeamento como áreas reincidentes, ou seja, são setores que intensificaremos o monitoramento e as ações junto à população do entorno com a finalidade de diminuir o risco de queimada no local”, a secretária.

Vale ressaltar que os períodos de Outono e Inverno, geralmente contam com o tempo seco, dias quentes e noites frias e este perfil se agrava com a escassez de chuva e água que se estende até o mês de outubro, criando assim as condições ideais para o surgimento de incêndios.

“Por isso, é necessário adotarmos algumas medidas simples, porém, importantes para evitar as queimadas como, por exemplo, não jogar bitucas de cigarros nas margens de ruas e rodovias, não fazer uso do fogo próximo à vegetação (urbano ou rural), não queimar lixo ou descartes residenciais, manter os lotes limpos, sem usar fogo para isso e conscientizar as crianças, já que simples brincadeiras podem se tornar grandes incêndios”, destacou Claudete.

A secretária de Meio Ambiente ainda ressaltou que a queimada urbana é crime e está prevista na Lei de Crimes Ambientais (9.605/08). “Até mesmo queimar lixo doméstico, mesmo que em áreas particulares, também é considerado crime de poluição. Ações como estas, colocam em risco a saúde da população, a segurança de animais e a destruição da flora”, enfatizou.

A fiscalização das queimadas na cidade de Poá é de responsabilidade do Departamento de Defesa Civil que pode ter o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). Os telefones para denúncia são: Meio Ambiente: 4636-6408 – das 8 às 17 horas; Defesa Civil: 199 – das 8 às 17 horas; Guarda Civil Municipal (GCM): 153 – serviço 24 horas; Plantão GCM: 4634-1666 – serviço 24 horas.