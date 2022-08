Suzano foi palco de homenagens à comunidade nipônica e descendentes que escolheram a cidade para morar na sexta-feira e no sábado da semana passada (29 e 30/07). Os eventos ocorreram em celebração ao centenário de imigração japonesa no município e aos 50 anos de irmandade com Komatsu. Nos dois dias houve entrega de medalhas de reconhecimento, missa budista e jantar, organizados pela Associação Cultural Suzanense – Bunkyo e pela Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey), com o apoio da administração municipal.

A primeira ação começou às 19 horas da última sexta-feira. Durante o encontro, na sede do Bunkyo, no Parque Suzano, 200 pessoas, empresas com influência nipônica e templos religiosos, como o Honpa Hongwanji e o Nambei Hongwanji, foram homenageados com uma medalha especial pela importância que possuem não somente para a comunidade japonesa, como também para a cidade de Suzano.

Nos dois dias houve entrega de medalhas de reconhecimento, missa budista e jantar, organizados pela Associação Cultural Suzanense e pela Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano – Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano

Um dia depois, por volta das 10 horas, a Aceas Nikkey, no bairro Chácaras Reunidas Guaió, recebeu uma missa budista, presidida pelos monges Kanyu Kawakami, do Templo Central Nambei Hongwanji, e Iashito Kagiwara, do Templo Honpa Hongwanji.

Durante a celebração, os antepassados japoneses que escolheram Suzano para começar uma nova vida foram lembrados por cerca de 200 pessoas que ali estavam. Os presentes também realizaram o culto em gratidão a estas pessoas que trilharam o caminho de forma pioneira, preparando a cidade para os que vieram depois e a tornando uma das mais importantes da Região Metropolitana de São Paulo.

Mais tarde, no mesmo dia, novamente no Bunkyo, foi a vez da comunidade japonesa ser homenageada com um jantar, que ocorreu pouco depois das 19 horas. Durante este evento houve apresentação de kendô, esporte nipônico que deriva da arte milenar dos samurais em empunhar uma espada. A iniciativa ainda contou com apresentação de música com os cantores Joe Hirata e Rick Akio, além de uma apresentação dos tradicionais tambores japoneses, o taikô. Após o jantar, ainda foram oferecidos aos cerca de 500 convidados um bolo para celebrar o centenário de imigração e os 50 anos da irmandade com Komatsu.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, que participou das ações, enalteceu a iniciativa e ressaltou o peso que a comunidade japonesa tem para os suzanenses. “É impossível falar de Suzano sem falar deste povo que nos ajudou a crescer e a nos tornar uma cidade de relevância no cenário brasileiro. Quero deixar a minha reverência à comunidade oriental, da qual me orgulho em fazer parte, e dizer que devemos muito aos milhares de japoneses e descendentes que temos aqui. Espero que essa união entre os dois países, em especial com a cidade de Komatsu, possa trazer ainda mais frutos tanto para o Brasil quanto para o Japão, afinal, o Estado de São Paulo tem a maior comunidade nipônica fora daquele país”, detalhou o chefe do Executivo.

Ashiuchi ainda agradeceu a homenagem que recebeu no Bunkyo, na sexta-feira. “Esse gesto me deixou muito emocionado. Na verdade, quem tem que agradecer tudo isso sou eu, pelo carinho e pela importância que os japoneses têm para Suzano”, concluiu.

Além do prefeito, também estiveram presentes nos eventos a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; o vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto; o deputado estadual André do Prado; os vereadores Artur Takayama e Joaquim Antônio da Rosa Neto; o presidente de honra do Bunkyo e da Comissão Organizadora da Comemoração dos 100 anos de Imigração Japonesa em Suzano e 50 de Irmandade entre Komatsu e Suzano, Minoru Harada; o presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata; o presidente do Aceas Nikkey, Carlos Hiraoka; entre outros. O evento ainda teve o apoio da Suzano S/A, Construtora Patriani, da Empresa Komatsu, do Suzano Shopping e da New Line.