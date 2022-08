O prefeito Rodrigo Ashiuchi voltou a se reunir com o governador paulista Rodrigo Garcia. Desta vez, o encontro ocorreu de maneira remota e aberta ao público, por meio do Instagram, na noite desta terça-feira (09/08). Na oportunidade, a dupla debateu as ações do Estado em Suzano, com trabalhos nas áreas de saúde, saneamento básico, infraestrutura e educação. Entre os destaques estão a abertura do Hospital das Clínicas e as etapas para a implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

Durante o encontro, o governador se apresentou e pontuou os 20 anos de trabalho dedicados a São Paulo, reforçando a importância de Suzano e do Alto Tietê para o desenvolvimento do Estado. De acordo com Garcia, o crescimento da região requer investimentos com foco nos desafios atuais, mas sempre pensando nas cidades no futuro. Neste sentido, a abertura do Hospital das Clínicas em Suzano cumpre papel determinante.

O governador explicou que a unidade prestou assistência aos pacientes que contraíram o novo coronavírus (Covid-19) durante os momentos críticos da pandemia, sendo que agora o foco é atender a demanda represada de cirurgias eletivas. Essa dinâmica vai até o fim do ano, por meio de mutirões com centenas de acolhimentos. No próximo dia 20 (sábado), por exemplo, haverá o chamamento de 500 pacientes para a avaliação de pré-operatório, para em seguida agendar e realizar os procedimentos. “Quero registrar meu compromisso de concluir as cirurgias para logo depois realizar chamamento de uma organização social e, assim, abrir definitivamente mais um hospital em Suzano”, explicou.

O prefeito Ashiuchi agradeceu e comemorou o posicionamento. “É muito bom ouvir isso porque estive diversas vezes no gabinete do governador conversando sobre esse assunto. É um avanço importante visto que, mesmo em relação às cirurgias, conquistamos a ampliação dos procedimentos oferecidos e a prioridade para os pacientes das 12 cidades do Alto Tietê”, relembrou.

Ainda falando sobre saúde, o chefe do Executivo municipal pontuou o progresso de Suzano em relação ao saneamento básico, sendo que a cidade ocupa a 14ª posição no ranking do Instituto Trata Brasil. Recentemente, o Estado também anunciou o investimento de R$ 6,9 milhões para a área, contemplando a rede coletora de esgoto do Jardim Brasil e uma nova rede de distribuição de água nas regiões do Jardim Novo Horizonte, Recreio Rio Bonito, Caulim e estrada do Guinza, no distrito de Palmeiras.

Também na infraestrutura urbana, Ashiuchi destacou as melhorias nas estradas vicinais e os avanços para a implantação da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). O governador Rodrigo Garcia já autorizou que o projeto executivo e a execução da obra sejam feitos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com a previsão de que a licitação para a criação do projeto seja publicada ainda este ano. Com isso, será possível saber o prazo e o valor a ser investido no trabalho que deverá beneficiar Suzano e as demais cidades do entorno.

“Investir em infraestrutura significa geração de emprego, com oportunidades no campo de obras e também no mercado de trabalho, uma vez que cidades bem estruturadas são o foco das empresas, assim contribuindo para o ciclo virtuoso da economia. Para o Estado fazer esse investimento é preciso saber administrar o dinheiro público e trabalhar com seriedade”, reforçou.

Por fim, o prefeito abordou os projetos na área da Educação, com destaque para o programa “Dinheiro Direto na Escola” (PDDE), que é referência para a iniciativa municipal. De acordo com Ashiuchi, a dinâmica tem transformado as escolas de Suzano com ações autônomas focadas nas necessidades de cada unidade.

“São Paulo voltou a liderar com o melhor ensino fundamental do País e recuperamos posições no Ensino Médio. Também ampliamos a oferta do ensino integral no Estado, passando de 100 mil para 1 milhão de alunos atendidos com as atividades. O PDDE foi uma revolução para a comunidade escolar, bem como nossos esforços pela melhoria do piso salarial e a valorização dos professores”, concluiu o governador.