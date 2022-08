As constantes crises ambientais que a sociedade vem enfrentando no Brasil e no mundo, decorrente das relações de exploração dos recursos naturais fez da questão ambiental o tema mais discutido na geopolítica mundial.

A suposta narrativa de proteção dos recursos naturais expressa o antagonismo de um sistema que mantém valores urbanos de consumo unificado e massificado. No Brasil, esse antagonismo potencializa as oligarquias conservadoras e autoritárias através do agronegócio.

Segundo levantamento feito pelo think thank internacional Carbon Grief, o Brasil aparece entre os maiores poluidores do mundo quando se fala em acumulado histórico de emissões de gás carbônico. No estudo, que leva em consideração pela primeira vez o desmatamento ao contabilizar a liberação de CO2, o Brasil aparece em quarto lugar no ranking de emissões desde 1850.

O levantamento leva em conta dados de emissões de queima de combustível fóssil, mudanças no uso do solo, produção de cimento e desmatamento de 1850 a 2021. Pesquisas anteriores não consideravam a poluição provocada pela destruição de florestas.

Conforme o estudo publicado em outubro de 2021, os cinco países que mais poluíram desde a Revolução Industrial, de 1850 a 2021, são: EUA, China, Rússia, Brasil e Indonésia. Tanto no Brasil quanto na Indonésia, a maior parte das emissões vem da derrubada de florestas e uso do solo para pecuária e agricultura, não da queima de combustíveis fósseis, como acontece com os demais grandes poluidores.

Por causa disso, diversos ambientalistas concordam que pesquisas que não consideram emissões decorrentes de desmatamento, negligenciam as peculiaridades da poluição brasileira.

Segundo Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, organização que calcula anualmente as emissões no Brasil, nos últimos 30 anos, cerca de 80% das emissões do país foram causadas por desmatamento e uso do solo para pecuária.

O agravamento dos problemas ambientais no Brasil é resultado das frágeis e intencionais politicas públicas de proteção ambiental implementadas nos últimos anos, que sucateiam os órgãos públicos com drástica redução nos investimentos.

Enquanto o mundo foca em discutir medidas para combater o aquecimento global e reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera, lidamos com o desmatamento ilegal da Amazônia, com a grilagem, com o garimpo em terras demarcadas, com o assédio aos povos originários e quilombolas, com a poluição das águas, mares e nascentes e com o massacre dos que teimam a defender os povos da floresta e tudo que ela representa para a humanidade.

Diante de tudo isso, a candidata a deputada federal Claudete Alves (PT) apresenta propostas para o avanço das pautas ambientais: