A Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe” segue com o parque de diversões que foi aberto no Poá Geek Festival no último final de semana (13 e 14/08). De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura de Poá, a atração funcionará no período de 19 a 28 de agosto, de sexta-feira a domingo, das 15h às 22 horas, e também durante a Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais (Expoá), em setembro. A opção de lazer é fruto de uma parceria da Pasta com a empresa “C&C Eventos”.

Além do mês de agosto, a atração também ficará disponível para o público que for prestigiar a Expoá, a festa mais tradicional da cidade, entre os dias 03 e 11 de setembro. Durante a Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais que volta a ser realizada após dois anos de pandemia da Covid-19, o funcionamento do parque será das 14 às 22 horas.

O parque conta com diversas atrações para toda a família, entre elas, carrinho de bate-bate, telecombate, tiro ao alvo, barco viking, pescaria, samba, carrossel, cama elástica, autopista, crazy dance, enterprise, surf, entre outras.

A Praça de Eventos “Lucília Gomes Felippe”, está localizada na avenida Antônio Massa, n°150, centro. “Essa é mais uma opção de lazer e diversão para a família poaense e esperamos que os munícipes possam se divertir com os diversos brinquedos do Parque, tanto na Expoá quanto nos outros dias em que a atração estiver aberta”, disse o secretário de Cultura, Ariel Borges.