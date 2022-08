A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, por meio do projeto Suzano Mais Emprego, colocou à disposição 161 vagas de trabalho no Alto Tietê, incluindo sete vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) atuarem na cidade.

Os interessados podem encaminhar seus currículos e laudos médicos em arquivos Word ou PDF para o e-mail suzano.vagas@gmail.com, ou levá-los pessoalmente às sedes do Centro Unificado de Serviços (Centrus). A unidade central fica na avenida Paulo Portela, 210, no centro, enquanto o Centrus Norte está dentro do Supermercado Nagumo da avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta. Os locais estão disponíveis para entregas e consultas de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Pensando na inclusão de todos os públicos, a atualização desta semana oferece sete novas vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. São três oportunidades para atuar como inspetor de qualidade em Suzano, com os requisitos de estar disponível para turno rotativo e ter formação técnica completa, além de três como ajudante de motorista e uma para auxiliar administrativo, ambas no município. Para estas, o encaminhamento de um laudo médico comprobatório é essencial.

Junto com as oportunidades exclusivas, a pasta também divulga outras 154 oportunidades com diversos níveis de exigência, como, por exemplo, dez vagas como auxiliar de operação logística para aqueles que concluíram o ensino médio e têm experiência de seis meses comprovada na carteira de trabalho; outras 13 disponíveis para moradores do Alto Tietê com formação no ensino fundamental e desejam atuar como açougueiro; e mais nove como soldador para trabalhar em Mogi das Cruzes. Todas as vagas e seus detalhes estão disponíveis em bit.ly/suzano-emprego.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Humano, Marcos Manrique, o serviço oportuniza e promove condições de entrada no mercado de trabalho para todos os suzanenses. “Apenas em 2022, já recebemos 12.484 currículos, sendo 4.237 destes apenas nos últimos três meses. Junto com as empresas parceiras que sempre nos enviam novos pedidos de contratação, fornecemos esse serviço semanalmente ao oportunizar vagas de emprego a todos os públicos”, afirmou.

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato com o Centrus pelo telefone (11) 4745-2267 ou com o Centrus Norte, em (11) 4934-5492.