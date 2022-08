A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Poá, por meio dos Centros de Referência à Assistência Social (CRAS), está com inscrições abertas para o programa “Criança Feliz”. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o município e Governo federal e atende famílias inscritas no Cadastro Único e beneficiárias de programas sociais do Governo Federal.

O programa tem como objetivo promover e apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção de crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade; mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias e oferecer as políticas e serviços públicos de que necessitem; bem como integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

As inscrições podem ser feitas em qualquer uma das quatro unidades do CRAS do município. (Vila Jaú, Cidade Kemel, Calmon Viana e Jardim São José), assim como na sede do programa em Poá, na Vila Perracine, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

De acordo com o responsável pela Pasta, Lucas Bertagnolli, são realizadas visitas domiciliares às famílias inseridas no Cadastro Único ou participantes do programa Auxílio Brasil, por meio das visitadoras do “Criança Feliz” que fazem o acompanhamento e dão orientações importantes para fortalecer os vínculos familiares e comunitários, bem como estimular o desenvolvimento infantil.

“O ‘Criança Feliz’ é uma ferramenta importante para que famílias com crianças entre zero e seis anos ofereçam a seus filhos meios para promover seu desenvolvimento integral. É uma estratégia alinhada ao Marco Legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”, enfatizou Lucas Bertagnolli.

Público-alvo do programa

O programa “Criança Feliz” atende famílias inscritas no cadastro único e beneficiárias de programas sociais do Governo Federal, como os grupos de gestantes; crianças de 0 a 3 anos; crianças de até 06 anos beneficiárias do BPC – Benefício de Prestação Continuada; e Crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medidas de proteção.

Locais para inscrição