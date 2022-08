A Piscina Municipal Daniel Fiamini Geremias, localizada no Parque Max Feffer, em Suzano, recebeu a aula inaugural do projeto “Natação Terapêutica” do grupo de apoio ao autista “União Família Azul” no último sábado (20/08). A ação, que conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, havia sido interrompida no primeiro semestre de 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e foi retomada agora com 45 crianças e adolescentes.

Ao longo da tarde, os participantes tiveram acesso ao local acompanhados de pais e responsáveis para praticarem natação, com dinâmicas em grupo por meio de utilização de “espaguetes de piscina” e outros tipos de boia, tudo para garantir a segurança enquanto recebem estímulos psicossociais. O retorno definitivo das atividades da associação ocorrerá semanalmente, todos os sábados.

Segundo uma das fundadoras do grupo, a comerciante Ana Paula Pereira, a retomada do projeto só tem a alegrar e a beneficiar os autistas integrantes do grupo. “Os nossos jovens amam essas atividades, eles estavam com muita saudade de participar das aulas, que não aconteciam desde o início da pandemia, ainda em 2020. Ficamos muito contentes de ter o apoio da administração municipal nesse projeto para eles, só temos a agradecer”, relatou.

A “União Família Azul”, criada em 2015, reúne 275 membros que promovem ações especiais por meio de parcerias com a Prefeitura de Suzano e outras instituições. Inclusive, o grupo integrou as atividades do aniversário de 73 anos da cidade como parceiros nas carreatas acerca do Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, receber uma entidade com uma missão tão nobre e importante é muito especial. “Ver as crianças se divertindo na nossa piscina é algo único, pois estamos dando a eles uma oportunidade diferente de interação em um equipamento bem cuidado e que serve a vários públicos no município. Ficamos contentes pelo apoio e parabenizamos a ação coordenada pela Paula e por todos da associação”, ressaltou.