Seguindo as comemorações do “mês do Padre Eustáquio”, a Secretaria de Turismo de Poá, realiza a partir desta sexta-feira (26/08) uma quermesse na Praça da Bíblia, localizada na rua Vicente Guida, s/n, Centro, das 17 às 22 horas. O evento contará com diversos shows, tendas e as clássicas barracas de culinária. No sábado e no domingo (27 e 28/08) a quermesse muda seu horário de início, que será a partir das 12 horas. Missas também serão celebradas nestes dias, no mesmo local, às 17 horas.

A festividade faz parte da programação organizada pela Secretaria de Turismo, para este mês, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e o Grupo Amigos do Museu Padre Eustáquio. As comemorações tiveram início no dia 1º de agosto com a abertura da exposição “Conhecendo o Padre Eustáquio”, na sede da Pasta. A Mostra, inclusive, segue aberta até o dia 30 de agosto, de terça a domingo, das 11 às 19 horas, na avenida Vital Brasil, 90, Centro. O acervo conta com 40 peças entre fotos e vestimentas.

Durante os três dias de quermesse, o público poderá acompanhar os shows da cantora “Rebeca” (26/08); da dupla “Cleide e Roberto” (27/08); “Grupo de samba” (27/08); “Banda do Rick”; cantor “Rodrigo” (28/08), e encerrando a festa no domingo, a partir das 20 horas o show ficará por conta da “Banda do Anselmo”.

“Será um final de semana repleto de homenagens ao padre Eustáquio. Estamos levando a população durante todo esse mês um pouco mais sobre a história dessa personalidade que é muito importante para o município. Desta maneira, peço para todos os poaenses que puderem prestigiar os eventos, que compareçam à Praça da Bíblia e aproveitem as atrações”, disse a responsável pela Pasta, Claudia Cristina de Deus.

No domingo (28/08), será realizada ainda a exibição do filme “O semeador da Paz”, que conta a história de vida do beato. A sessão será no Teatro Municipal “Turíbio Ruiz”, localizado na avenida Antônio Massa, n° 331, Centro, às 15 horas. A entrada será um quilo de alimento não perecível que, posteriormente, será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade.

Já na terça-feira (30/08), às 10h45, horário da morte do padre, será realizado um memorial junto à estátua do pároco, localizada na rotatória Padre Eustáquio (ao lado da Praça de Eventos). E no mesmo dia, finalizando o mês de comemorações, uma terceira celebração litúrgica está agendada para às 15 horas, também na Praça da Bíblia, comandada pelos Padres João Lucas e Reginaldo da Silva.

Programação:

Sexta-feira (26/08)

17h às 22h – Quermesse

17h – Show com a Cantora Rebeca

Sábado (27/08)

12h às 22h – Quermesse

14h – Show com a dupla Cleide e Roberto

17h – Missa

19h – Grupo de Samba

21h – Show com a Banda do Rick

Domingo (28/08)