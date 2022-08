O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na tarde desta quarta-feira (24/08) o secretário de Estado de Esporte, Thiago Milhim, para a entrega oficial do novo piso da quadra e da reforma dos vestiários do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, e para o anúncio da construção de duas arenas de futebol com grama sintética no Tabamarajoara e no Jardim Vitória, em Suzano. Para a realização das intervenções foram investidos R$ 360 mil, provenientes do governo estadual, após solicitação da administração municipal. Logo após a solenidade houve o descerramento da placa de reinauguração da quadra.

Os trabalhos de revitalização duraram cerca de duas semanas e foram concluídos em maio e, desde então, os mais de 13 mil alunos matriculados nas escolinhas esportivas passaram a usufruir do espaço reformado, além de grupos da melhor idade, nas 28 modalidades que são praticadas no local com o apoio de nove entidades conveniadas.

Durante sua fala, o secretário estadual enalteceu a parceria com a Prefeitura de Suzano e anunciou a construção de duas arenas de futebol na cidade. “Quero agradecer ao meu amigo Rodrigo Ashiuchi, que é um prefeito respeitado e admirado em todo o Estado, e dizer que temos uma amizade de mais de dez anos. É uma satisfação vir aqui e poder inaugurar de forma oficial o piso dessa quadra, que tem garantia de dez anos e tem medidas olímpicas. Ainda quero destacar que nossas ações não param e que vamos construir duas arenas de futebol com grama sintética para os praticantes de futebol na cidade”, disse Milhim.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também enalteceu a amizade com o secretário e ressaltou a importância do Portelão. “Este é um solo sagrado para o nosso esporte, importante não só para nós, suzanenses, mas para todo o Estado também. Foi aqui que nasceu o nosso vôlei e que a nossa camisa se tornou umas das mais pesadas do Brasil. Agradeço ao secretário e amigo Thiago e ao governador Rodrigo Garcia, por nos ajudarem a transformar o Portelão neste grande complexo”, afirmou.

Também presente no evento, o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, destacou que a construção das arenas de futebol era necessária. “Isso será muito importante porque não temos nenhum campo de futebol sintético. Uma será construída no Jardim Vitória e outra no Tabamarajoara, para que os moradores possam praticar esse esporte”, comentou.

Ainda participaram do evento o secretário de Governo de Suzano, Alex Santos; o secretário de Esportes de Santa Isabel, Edson Rodrigues dos Santos; o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado e coordenador de Esportes Paralímpicos, Célio Mediato; o assessor da Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, Saulo Pereira; o diretor de da pasta Josias Ferreira Silva; o assessor estratégico Luiz Carlos Vieira Ruiz; o presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano, Marcelo Menezes; e o presidente do Conselho Municipal de Desportos, José Serafim da Silva Junior.