A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (2) uma redução de 10,4% no preço do querosene de aviação (QAV) a partir de 1º de setembro. É a segunda redução seguida no valor do combustível, que, no início do mês, sofreu redução de 2,6%.

O QAV representa mais de um terço dos custos das companhias aéreas.

“Conforme prática que remonta os últimos 20 anos, os ajustes de preços de QAV são mensais e definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. Os preços de venda do QAV da Petrobras para as companhias distribuidoras buscam equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima e para baixo, com reajustes aplicados em base mensal, mitigando a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio”, disse a Petrobras em nota.