Fundado por Bianca Colepicolo, que já foi gestora do Circuito das Nascentes, da ADRAT, e exerceu cargos de gestão de turismo em Guararema, Ilhabela e no Governo do Estado de São Paulo e que, agora, é candidata a deputada federal, o Alto Tietê Convention & Visitors Bureau está sob nova direção.

Uma instituição que existe em todo o mundo e que pode associar qualquer CNPJ relacionado ao tema, busca trazer oportunidades de negócios para o Alto Tietê.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.turismoaltotiete.com.br

Bianca Colepicolo e Ewerson Rezende – Foto: Divulgação

Com sede no Sincomercio de Mogi das Cruzes, cadeira na câmara técnica de turismo do CONDEMAT, com apoio do Sebrae e federado nacionalmente, Bianca entregou a presidência para o dono da NEF Trip Adventure, Ewerson Rezende, em assembleia realizada no Hotel Marsala, em Mogi das Cruzes.

“Para mim é mais uma missão cumprida. Me chamaram no ano passado para ajudar a movimentar o turismo na região, que estava parado. Aí está, temos um grupo de empresários atuando com espírito coletivo, como era o Circuito das Nascentes na época da ADRAT”, disse Colepicolo.

A nova diretoria é composta por: