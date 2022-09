O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, assinou as ordens de serviço para a pavimentação de vias públicas do Parque Residencial Samambaia, na zona sul, e do Recreio Sertãozinho, localizado na região norte de Suzano. Ele visitou os dois bairros no último sábado (27/08) na companhia de vereadores e secretários para anunciar as intervenções e oficializar as autorizações para início das obras.

Ambos os serviços ocorrerão por meio do programa “Nossa Rua”, do governo do Estado, que visa garantir o asfaltamento das vias de terra para melhorar as condições dos bairros e, consequentemente, a vida dos moradores e comerciantes locais.

O Parque Samambaia, onde já está ocorrendo a limpeza do local para que as obras de fato comecem, tem um orçamento previsto de R$ 3.183.582,92 para que quase três quilômetros da rua 1, da avenida 2 e da marginal esquerda e direita sejam pavimentadas nesta primeira etapa.

Por sua vez, o Recreio Sertãozinho, que já conta com escavadeiras e caminhões para os serviços iniciais, está recebendo um investimento de R$ 4.042.641,30 para revitalização de 1,17 quilômetro da rua Norma da Silva Brasil e da avenida Governador André Franco Montoro, além de um trecho da rua João Carlos de Oliveira.

“São obras muito aguardadas pela população desses dois bairros e que vão trazer mais dignidade. As pavimentações asfálticas começam ainda nesta semana”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi. “No Parque Samambaia, por exemplo, moradores e comerciantes estavam esperando por essa melhoria há cerca de 40 anos. Nada mais justo que possam ter vias públicas de qualidade”, afirmou.

A previsão é de que os serviços terminem no primeiro trimestre de 2023. No Recreio Sertãozinho, a empresa responsável é Casamax Comercial Serviços Ltda., enquanto no Parque Samambaia é a Oestevalle Pavimentação e Construções Ltda.

“Primeiro é preciso providenciar toda a limpeza nos locais antes que qualquer obra se inicie. Após isso haverá uma análise para saber se há a necessidade de movimentação de solo para assegurar que as vias estejam seguras, estruturalmente falando, e plana para receber o novo pavimento, além da construção de guias, sarjetas e sistema de drenagem”, explicou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira.

Os dois bairros estão distantes mais de 15 quilômetros um do outro, evidenciando que as obras de pavimentação, além daquelas de recapeamento, ocorrem em diversos pontos da cidade. “Estamos trabalhando de norte a sul de Suzano para entregar o melhor para a nossa população e oferecer uma rua digna para morar é um dos nossos objetivos. Quero deixar meu agradecimento ao governador Rodrigo Garcia e aos deputados André do Prado (estadual) e Marcio Alvino (federal) por nos ajudarem com essas obras, além da nossa Câmara de Suzano, que também se empenhou para a concretização dessas ações”, finalizou Ashiuchi.

Estiveram na visita ao Parque Samambaia os vereadores Antonio Morgado, o Professor Toninho Morgado; e Rogério Castilho. A parlamentar Gerice Lione também auxiliou na conquista da obra. Já no Recreio Sertãozinho, Ashiuchi teve a companhia do vereador José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira. Acompanharam ainda os secretários Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Alex Santos (Governo) e Pedro Ishi (Saúde).