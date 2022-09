O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve no último sábado (03/09) junto ao governador Rodrigo Garcia em visita ao futuro Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), abrigado no complexo do Hospital Auxiliar das Clínicas (HC), na Vila Amorim. A criação da unidade foi oficializada em decreto publicado no Diário Oficial do Estado também neste sábado. Já o edital de chamamento público para a gestão do hospital será publicado em 15 dias.

Durante a visita técnica, a dupla vistoriou as instalações da unidade, que já serviu de apoio às demandas da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e atualmente realiza mutirões de cirurgias eletivas, garantindo mais agilidade no atendimento represado.

De acordo com o governador, a expectativa é de que em 2023 o espaço passe a abrigar o HRAT, a fim de reforçar o trabalho desenvolvido na saúde de Suzano e região, sendo que o Alto Tietê ainda conta com hospitais em Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Guarulhos.

“Sabemos que o melhor para o paciente é o atendimento mais perto de casa. Nem sempre é possível, mas o nosso objetivo é fortalecer os equipamentos que dispomos no Estado e otimizar esse acolhimento a partir de ações estratégicas que visam sempre o bem da população e a eficiência da gestão”, explicou Garcia.

O decreto de criação do HRAT foi publicado neste sábado (03/09). Já o chamamento público para a contratação de Organização Social de Saúde (OSS), responsável pela gestão da unidade, será publicado em 15 dias.

O prefeito Ashiuchi comemorou a conquista e enalteceu o avanço na Saúde. “A saúde suzanense está de cara nova, desde a atenção básica até o atendimento hospitalar. O novo HRAT deve acolher demandas de média complexidade, contemplando a ortopedia, cirurgia geral, saúde mental e longa permanência. Em breve também teremos a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), o novo Hospital Federal, Clínica da Família e muitos outros projetos que colocam Suzano em um novo patamar”, agradeceu o chefe do Executivo.

A visita também foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi; pelo secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn; pelo secretário-executivo de Esportes, Jorge Perez; pelo diretor-executivo do HC, Eduardo Santocchi; pelo deputado estadual Estevam Galvão; e pelo prefeito de Guarulhos e presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), Gustavo Henric Costa, o Guti.