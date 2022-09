A Secretaria de Transportes de Itaquaquecetuba fez um balanço de ações realizadas desde o início de 2021. As atividades de ampliação e melhorias na mobilidade urbana passam pela renovação da frota do transporte público, a abertura de um novo acesso ao Rodoanel Mário Covas e o recapeamento de estradas que cruzam o município.

“A Secretaria de Transportes vem desenvolvendo um trabalho que há muito tempo a cidade precisava. São atividades em diversas áreas que resultam em melhorias importantes para a população, e o resultado é tudo o que foi feito em tão pouco tempo”, disse o prefeito Eduardo Boigues.

Entre as principais conquistas, em parceria com o governo estadual, está a abertura do novo acesso ao Rodoanel Mário Covas. A alça fica na saída do município, no km 36 da Ayrton Senna, onde já existia uma pista paralela desativada. A pasta também acompanha os trabalhos que estão a todo vapor de recapeamento das estradas do Pinheirinho, Índios, Campo Limpo, Bonsucesso e Governador Mário Covas Júnior.

No transporte público, 20 ônibus zero km já estão rodando pela cidade e, em menos de 60 dias, outros 20 serão entregues. Para reforçar o conforto dos passageiros, apenas neste ano foram instalados 42 novos pontos de parada. Mais 30 abrigos estão previstos para serem instalados até o fim do ano.

Os usuários podem utilizar o aplicativo Cittamobi que mostra a previsão de chegada nos pontos de embarque. A ferramenta auxilia no acompanhamento das composições no dia a dia. Ainda pensando nos usuários de aplicativos de transporte, cinco pontos de embarque e desembarque para motoristas de aplicativo foram instalados no centro da cidade e nas estações Itaquaquecetuba e Manoel Feio.

Para os ciclistas, a pasta instalou a primeira ciclovia na estrada do Corta Rabicho. O trecho de 1,5 km liga o bairro do Caiuby ao Maragogipe e permite aos usuários que transitem com mais segurança e qualidade. “A pasta segue desenvolvendo ações e projetos a curto, médio e longo prazo. As medidas envolvem desde a chegada de novos ônibus, instalação e reparo de paradas, sinalizações em toda a cidade e novas ciclovias”, finalizou o prefeito.