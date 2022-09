Suzano recebe a primeira edição do Seminário Latino-americano de Kendo, Iaido e Jodo. Com mais de 200 atletas vindos de dez países das Américas, o evento ocorrerá até domingo (11/09) com intercâmbio de conhecimentos sobre as três modalidades das artes marciais, exibições e exames de graduação, com entrada aberta a todo o público. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, prestigiaram a solenidade de abertura realizada na Arena Suzano, na manhã desta quinta-feira (08/09), acompanhados dos secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi, e de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho.

O seminário é realizado em substituição ao campeonato latino-americano, que ocorreria na cidade no ano passado e foi suspenso em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O objetivo do evento, organizado pela Confederação Latino-americana de Kendo e pela Confederação Brasileira de Kendo, é proporcionar aos praticantes a troca de experiências e ensinamentos com a presença de 15 senseis (professores) dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Chile. A iniciativa é inédita, uma vez que o caminho dos atletas para se aperfeiçoarem é inverso, ou seja, eles é que vão para o exterior. E para abrigar a primeira edição do evento foi escolhido o Brasil.

As atividades de kendo ocorrerão na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), de iaido no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), e de jodo na sede da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo (avenida Armando de Salles Oliveira, 444 – Parque Suzano), sempre das 9 às 12 horas e das 13h30 às 16h30. No domingo estão previstos os exames de graduação dos participantes. O kendo é uma modalidade em que se utiliza espada e armadura, o iaido é a arte marcial de desembainhar a espada e o jodo é praticado com bastão.

“Depois de um período crítico da pandemia, as atividades esportivas também começaram a ser retomadas. Estou bastante feliz de a nossa cidade ter sido escolhida para sediar este evento importante para três modalidades tão tradicionais das artes marciais. Por isso agradeço a todos que fizeram com que esse seminário fosse possível. Minha família tem uma ligação muito forte com o kendo, o que torna essa oportunidade ainda mais especial. Com muito carinho e muita amizade, recebemos o evento e reforçamos a parceria para a realização de mais encontros como este e de campeonatos no futuro”, destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

Social

O seminário também teve a solidariedade como foco, com a arrecadação de mil fradas geriátricas e 700 quilos de ração canina, que foram recebidos pela primeira-dama e ficarão à disposição do Fundo Social. “Além da importância de Suzano receber um evento esportivo como este, ficamos sensibilizados com a preocupação dos organizadores e dos participantes de também praticarem a solidariedade. Sem dúvida, todos esses itens serão muito bem utilizados nos nossos projetos sociais junto às pessoas que mais precisam”, disse Larissa Ashiuchi.

Entre os demais presentes na cerimônia desta quinta-feira estavam o vice-presidente da Federação Internacional de Kendo, Yoshiteru Tagawa; o secretário-geral da Federação Internacional de Kendo, Takamori Takeshi; o presidente da Confederação Latino-americana de Kendo, Wilson Otsuka; o presidente da Confederação Brasileira de Kendo, Tadao Ebihara; o presidente da Federação Paulista de Kendo, Jony Sugo; o atleta internacional de 8ª dan Shimizu Shinji; o presidente da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo, Reinaldo Katsumata; e o coordenador municipal de Esportes Inclusivos, Célio Mediato.