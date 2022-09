A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano informa que os usuários do sistema municipal de transporte público terão até 21 de outubro para realizar a transferência dos créditos residuais do antigo cartão BOM para o novo da OnPag para serem utilizados nos ônibus e também nas vans, do sistema de transporte complementar. A iniciativa começou em 23 de agosto.

Para que essa atualização seja feita, os interessados devem procurar a loja da OnPag de Suzano, que é a empresa que administra o sistema de pagamento eletrônico da tarifa, dentro do Terminal de Transportes Urbanos Vereadores Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, na avenida Jorge Bei Maluf, s/n, no bairro Vila Theodoro. O estabelecimento pode ser encontrado nos fundos do terminal.

Para que a ação seja feita, o usuário precisa levar ambos os cartões, além do RG, e solicitar o procedimento. É importante destacar que as linhas municipais, com ônibus e vans, recebem exclusivamente o cartão OnPag. “Esperamos que os usuários do sistema municipal de transporte possam fazer essa alteração e usufruir do saldo residual que porventura possa ter no bilhete BOM antes da data limite para esta ação”, afirmou a pasta.

O pagamento por meio do cartão OnPag garante aos passageiros a integração gratuita dentro do transporte municipal em um prazo máximo de duas horas. O sistema passou a funcionar em janeiro deste ano, após a empresa que administrava o sistema na cidade finalizar o contrato com o governo de São Paulo. A ação ocorreu logo no começo do mês, entretanto, na ocasião, a prefeitura conseguiu a ampliação do serviço à empresa até o final daquele mês para que os usuários pudessem se organizar ao novo sistema. “Conseguimos a prorrogação do uso do bilhete BOM na época, que acabou ajudando muita gente, e agora estamos convocando os moradores que ainda possam ter um valor dentro deste bilhete e utilizar no sistema OnPag e não ficar com prejuízos”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.