No mês em que Itaquaquecetuba (SP) completa 462 anos, a prefeitura da cidade preparou uma programação especial que vem desde o primeiro dia de setembro, o primeiro dia contou com um aulão simultâneo de atividades esportivas na praça central.

Entre outras atrações que já ocorreram, estão: plantio de árvores nativas com hasteamento da bandeira de Itaquaquecetuba nas escolas municipais; feijoada com show do Exaltasamba no restaurante Bella Vista e a Festa do Peão. Nesta sexta-feira (9), o Rodeio de Itaquaquecetuba recebe o show do Thiaguinho.

“Definimos uma programação diversificada, para todas as idades, com o objetivo de resgatar o sentimento de pertencimento nos munícipes. Vai ser um mês especial, com muita diversão e melhorias para Itaquaquecetuba”, destacou o prefeito.

Itaquaquecetuba recebeu show do cantor sertanejo Zé Vaqueiro nesta quinta-feira (8) – Foto: Reprodução/Facebook

Em suas redes sociais, o prefeito Eduardo Boigues comemorou o aniversário de Itaquaquecetuba.

“Viva os 462 anos da nossa cidade. Povo guerreiro de coragem e determinação. Juntos, conseguimos avançar cada dia mais. Nessa semana de aniversário, estamos revivendo a nossa tradicional festa do peão! Também inauguramos a tão sonhada Central de Saúde Infantil. Muitas novidades estão por vir ainda nesse mês de aniversário e é com esse amor e dedicação pela nossa Itaquá que a nossa cidade está se tornando próspera e melhor para todos. Nosso propósito é único, estamos interligados na mesma energia que nos conecta com um bem maior. Esse é o verdadeiro espirito de amor e fé. Nós podemos muito, nós podemos mais juntos!”, escreveu em uma postagem.

Em 7 de setembro, Itaquaquecetuba teve comemoração dos 200 anos de Independência do Brasil – Foto: Reprodução/Facebook

Além das festividades e eventos, a cidade tem muito o que comemorar, os investimentos e obras em Itaquaquecetuba são destaques no governo de Boigues. Mesmo com investimentos em obras ultrapassando R$ 140 milhões na cidade, a atual gestão economiza R$ 3,5 milhões/ano.

Confira a programação completa (sujeita a alteração):