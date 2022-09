A Secretaria de Cultura de Suzano, por meio do projeto “Agita Palmares”, prepara mais uma edição do “Rock no Parque”, a ser realizada no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) neste domingo (11/09), a partir das 14 horas. A atração, gratuita para todos os públicos, ocorrerá no Pavilhão de Cultura Afro-brasileira Zumbi dos Palmares.

Nesta edição, os presentes poderão acompanhar apresentações das bandas Oscaravelhos, Rock N’Bole e Além do Verso, com composições autorais e clássicos do gênero, incluindo o melhor do hard rock, como o Queen; do heavy metal, com Iron Maiden; do thrash metal, de Metallica; e do estilo grunge, marca registrada do Nirvana.

A nova edição do evento segue com a tradição de realizar uma tarde de muito rock n’roll no parque aos segundos domingos de cada mês, recebendo jovens e adultos para aproveitar suas músicas favoritas ou ainda conhecer novas bandas e descobrir alguns dos principais hinos do gênero.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Cultura de Suzano, Walmir Pinto, a realização destes eventos só é possível graças ao apoio do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial (Compir). “O Agita Palmares é um trabalho muito importante de desenvolvimento cultural e de incentivo à igualdade e à tolerância por meio da arte, que une pessoas de várias formas por apresentar diversas linguagens universais”, afirmou.

Ele também ressaltou que as três bandas participantes foram escolhidas a dedo para oferecer a melhor experiência possível. “Serão várias músicas incríveis, de bandas que fizeram história com muitas gerações. Por isso, convidamos a todos para participar e curtir uma bela tarde de domingo”, disse Walmir.