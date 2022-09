As obras do novo Calçadão da XV de Novembro em Ferraz de Vasconcelos foram oficialmente entregues nesta quarta-feira, 14. A conclusão aconteceu antes do prazo previsto que contemplou a troca completa do piso intertravado, colocação de drenagem, piso tátil, acessibilidade, 14 postes ornamentais e 10 vasos decorativos, em 300 metros de extensão e 14 metros de largura. A execução teve investimentos do governo do Estado e Prefeitura.

A partir de agora a região central inicia uma revitalização, prestigiando o comércio central e a passagem dos pedestres que contarão com conforto e segurança. Toda a extensão conta ainda com iluminação em LED e com câmeras de monitoramento.

“Essa é uma obra muito esperada por todos. Queremos potencializar a nossa região central e impulsionar a economia de Ferraz de Vasconcelos. Além da XV de Novembro, em breve, teremos a entrega da revitalização da Praça da Independência que trará um ar novo para a cidade. Nossos ferrazenses merecem o que há de melhor”, destacou a prefeita Priscila Gambale durante o evento.

Participaram o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Balke, e os demais titulares das pastas, Clécio Gonçalves, Paula Trevizoli, Pedro Paulo Teixeira, Robson Xisto, Bruno Daniel, Jackson Santos, Viviani de Brito Sousa, José Batista, Ana Rosa, Moacyr Alves de Souza, Antônio Carlos e Marcelo Dearo, de Saúde, Educação, Fazenda, Assistência Social, Assuntos Jurídicos, Governo, Administração. Esporte e Lazer, Cultura, Meio Ambiente, Obras e Transporte e Mobilidade Urbana. A presidente do Fundo Social, Cida Gambale, prestigiou a cerimônia, assim como o presidente da Câmara, Flávio Batista, e os vereadores Osni Pasquarelli, Flávio Castilho, Alexandre Silva, Derneval Jardim e Geraldo Augusto Rodrigues Mendes.