A Prefeitura de Poá inicia, a partir do próximo dia 26 de setembro, o serviço de recomposição de 20 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica em pontos estratégicos do município. A primeira via a ser beneficiada com a ação realizada por meio da parceria firmada com a Sabesp, será a rua Água Vermelha, no Jardim Pinheiro. A novidade foi divulgada na manhã desta terça-feira (13/09), durante reunião realizada no Paço Municipal com a presença da prefeita Marcia Bin e do secretário de Obras Públicas, Ricardo Leão, com representantes da autarquia.

Orçada em, aproximadamente, R$ 5 milhões, a ação será realizada pela Sabesp, não gerando custos à Municipalidade. A empresa CG Engenharia será a responsável pela realização da obra que está prevista para ser concluída em cinco meses (período para conclusão e entrega dos 20 mil metros quadrados).

“Serão intervenções importantes em diversos pontos da cidade. Vamos iniciar com a rua Água Vermelha que receberá nova pavimentação asfáltica e sinalização de solo e, posteriormente, vamos divulgando as próximas vias que serão definidas pela administração municipal”, afirmou o secretário de Obras, Ricardo Leão.

Para a prefeita Marcia Bin, a parceria com a Sabesp tem sido de grande importância para o município e este investimento de, aproximadamente, R$ 5 milhões é mais um resultado deste trabalho em conjunto. “Estou muito feliz com esta parceria, porque estamos vivendo um momento de reorganização de e reconstrução do nosso município e poder recompor 20 mil metros de pavimentação asfáltica sem gastos para os cofres municipais é uma grande conquista para a cidade”, afirmou a chefe do Executivo municipal.

Em virtude do início da obra na rua Água Vermelha, previsto para o próximo dia 26 de setembro, a Secretaria de Obras Públicas orienta os moradores e comerciantes da referida via a evitarem de estacionar os veículos no local. “Sabendo da importância da via, a Sabesp já orientou a empresa responsável pela obra a realizar a intervenção da forma mais rápida possível, com o objetivo de não prejudicar a população. A empresa Radial Transportes também será comunicada sobre a ação para que faça a alteração de rota da linha de ônibus que passa pela via”, enfatizou o secretário.

Além da prefeita Marcia Bin e do responsável pela Pasta, Ricardo Leão, também estiveram presentes pela Sabesp, Zemicindo Miguel Mendes (Gerente de Divisão), Alexandre Domingues e Eduardo Alves (Engenheiros) e pela CG Engenharia João Paulo Vilas e Boas Ricardo Castro (Engenheiros), além de Cicero Andrioli (gestor da obra).