A ação de manutenção e zeladoria realizada pela Secretaria de Obras Públicas de Poá, no viaduto Tancredo Neves, seguem em ritmo acelerado. Iniciada no último dia 25 de agosto, a obra que abrange a pintura do viaduto localizado na região central da cidade, além da recuperação do piso da passagem de pedestres, das pilastras de proteção e postes, visa também à substituição das juntas de dilatação, ação prevista para ser realizada no início do próximo mês de outubro.

As juntas de dilatação são responsáveis por absorver os movimentos naturais provocados por dilatações ou retrações da armação de concreto, já as pilastras e postes auxiliam na proteção, iluminação e sinalização do equipamento. Segundo o secretário de Obras Públicas, Ricardo Leão, a obra está dentro do cronograma estipulado.

“Estamos concluindo a primeira etapa da reforma com a finalização da pintura do equipamento e a recuperação das pilastras e postes, já a substituição das juntas de dilatação é a última etapa, considerada a mais importante da obra”, afirmou o responsável pela Pasta.

A obra está orçada em, aproximadamente, R$ 324 mil, e tem como finalidade preservar o equipamento que é, atualmente, o único meio de transposição sobre a linha férrea da CPTM. “Estamos focados em realizar o serviço o mais rápido possível para entregar o viaduto Tancredo Neves em perfeitas condições para a população”, finalizou o secretário.