O projeto Suzano Mais Emprego, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, divulgou a relação semanal de oportunidades com 54 vagas para motoristas de ônibus de transporte e caminhões de carga. Estes são alguns dos 272 cargos oferecidos pela iniciativa, que pode ser visualizada de forma integral no link bit.ly/suzano-emprego.

Os interessados devem encaminhar o currículo por meio do e-mail suzano.vagas@gmail.com, em arquivos de Word ou PDF, ou então cadastrá-los em uma das duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), em dias úteis, das 8 às 17 horas. A unidade da região central está localizada na avenida Paulo Portela, 210, por sua vez, o endereço do Centrus Norte é a avenida Francisco Marengo, 2.301, no bairro Jardim Dona Benta, no interior do mercado Nagumo.

Em relação às vagas oferecidas a motoristas, a pasta informou que um dos empregadores está oferecendo 37 oportunidades para condutores capacitados para receber passageiros, com as exigências de ter o ensino fundamental completo, possuir uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo D, própria para estes transportes, e residir no Alto Tietê. Já o contratante busca 17 funcionários para transporte de cargas, com exigências similares às da primeira empresa, se diferenciando apenas na escolaridade, uma vez que este candidato precisará ter concluído o ensino médio.

Junto destas opções, o projeto também oferta outras 218 para os mais variados públicos com diferentes níveis de qualificação e condições para prestar o serviço ofertado. Dentre elas, destaque para os cargos de açougueiro (13), vendedor externo (10), auxiliar de operações logísticas (10), costureira (10) e pedreiro (8), cada uma com suas particularidades. A exemplo, os interessados em trabalhar com vendas devem ter disponibilidade para trabalhar em Suzano ou Mogi das Cruzes, apresentar experiência de seis meses ou mais comprovada na carteira de trabalho e ter finalizado o ensino fundamental.

De acordo com o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, Marcos Manrique, as propostas de contratação partem de empresas parceiras do município, que requisitam profissionais de acordo com suas necessidades. “Eventualmente, as empresas da região têm grandes demandas para determinados serviços e, por isso, nós buscamos atender esse chamado e oportunizar os suzanenses com algo que possa mudar suas vidas para melhor”, comentou.

Para mais informações acerca dos processos de contratação e encaminhamento, o telefone do Centrus é (11) 4745-2267, enquanto a unidade norte atende no número (11) 4934-5492.