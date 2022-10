Com a chegada do Outubro Rosa, mês da campanha que visa alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero, a Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou, nesta segunda-feira (3), o projeto Saúde Itinerante.

Até 1º de novembro, sempre das 10h às 16h, será oferecido papanicolau, vacinação, saúde bucal, planejamento familiar e testes de infecções sexualmente transmissíveis em sete bairros da cidade. “O Outubro Rosa é um mês importante e não poderíamos deixar de levar exames e orientação aos bairros para atingir o maior número de mulheres”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

A primeira atividade ocorre de 3 a 5 de outubro na rua Japurá, no Jardim Josely. Nos dias 6, 7 e 10 será na rua João Francisco Lisboa, no Parque Piratininga, e nos dias 11, 13 e 14, na rua Santa Rita de Cássia, na Vila Japão.

Já na segunda quinzena do mês, de 17 a 19, o projeto chega à rua Barra do Una, no Jardim Fortuna, e nos dias 20, 21 e 24, na rua Henrique Giovanni Xavier, no Scaffid. Nos dias 25, 26 e 27, será a vez da rua Vasco da Gama, no Jardim Karine, receber as ações e por fim, nos dias 31 e 1º de novembro, será na avenida Osvaldo Nascimento, no Jardim do Algarve.

“Vamos compartilhar informações e promover a conscientização sobre essas doenças que com o tratamento adequado e precoce, pode ter um resultado muito positivo. O câncer do colo do útero pode ser descoberto pelo papanicolau”, explicou a secretária de Saúde, Ariana Julião.