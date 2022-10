A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano realiza no próximo sábado (08/10) mais uma edição do projeto “Expresso Mulher”, desta vez em alusão à campanha Outubro Rosa, que reforça a prevenção ao câncer de mama e o cuidado à saúde da mulher. A atividade será das 8 às 16 horas, com atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 137 – Recanto Feliz), na UBS Prefeito Alberto Nunes Martins – CSII (avenida Paulo Portela, 205 – Jardim Paulista) e na UBS Stelina Maria Barbosa (rua Maria do Carmo Borges Lingeard, 125 – Miguel Badra Alto).

Entre as atividades oferecidas estão serviços de orientação e atendimento especializado, mediante convocação de agendamento prévio, além de mutirão de vacinação. De acordo com a pasta, a edição especial do “Expresso Mulher” nas três unidades de saúde reforçam o mote da campanha “Outubro Rosa” nas diferentes regiões da cidade, no intuito de promover a prevenção ao câncer de mama e à saúde da mulher.

Em Palmeiras estarão à disposição do público feminino os serviços de avaliação odontológica e psicológica, orientação social e farmacêutica, auriculoterapia e papanicolau, sendo este procedimento realizado em mulheres que estiverem com os preparativos necessários. Também haverá atendimento especializado, mediante convocação de agendamento prévio, nos consultórios de fonoaudiologia, psiquiatria, nutricionista e ginecologista, além do exame eletrocardiograma.

Já no CS II serão promovidos avaliação odontológica, papanicolau, auriculoterapia, orientações e rodas de conversas com fonoaudiólogos e testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), além de ultrassom obstétrico para pacientes convocadas mediante agendamento prévio. Na UBS Miguel Badra as mulheres da região norte também poderão realizar o ultrassom transvaginal e de mama, papanicolau e participar de rodas de conversa sobre planejamento familiar e diálogo com a equipe de psicologia.

Em todas as três unidades ainda haverá o mutirão de vacinação, com foco na atualização de cadernetas, sobretudo das crianças. Segundo a pasta, o objetivo será reforçar a cobertura vacinal com os imunizantes da poliomielite, sarampo e meningite, além da vacinação contra a Covid-19, que segue disponível para o público geral.

Ainda endossando a campanha “Outubro Rosa”, a expectativa é de que todas as 24 unidades de saúde do município trabalhem a temática ao longo do mês, por meio de palestras, rodas de conversas e encontros orientativos com mulheres dos bairros, bem como a coleta de papanicolau e a solicitação de exame mamografia nas Unidades de Saúde da Família (USFs). Inclusive, na USF Recanto São José (rua José da Encarnação, 18 – Recanto São José) será realizada palestra e homenagem a pacientes em tratamento com Câncer dia 18 de outubro, às 14 horas.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi enalteceu a iniciativa e destacou a importância da prevenção ao câncer de mama, principalmente para as mulheres acima de 40 anos. “O cuidado com a saúde deve ser prioridade para a mulher em todas as idades. Antes de se doar ao próximo, precisamos nos certificar de que estamos bem, com a saúde física e mental em ordem. Por isso, convido todas as suzanenses a participarem das programações especiais da saúde e também dos cursos e workshops realizados neste mês pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). O ‘Outubro Rosa’ vem para reforçar que a prevenção, por meio de uma vida saudável, e o diagnóstico precoce são as nossas armas no combate ao câncer”.