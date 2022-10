Apesar do clima de harmonia registrado no país, no último domingo, dia 02, durante as eleições brasileiras, no primeiro turno, as manifestações pessoais e coletivas sobre o assunto, sobretudo, a respeito do resultado do pleito para à presidência da República continua repercutindo de maneira acirrada nas redes sociais. Por isso, o vereador de Ferraz de Vasconcelos Claudio Roberto Squizato (PL) usou a tribuna da Câmara Municipal para criticar a intolerância política em geral, na sessão ordinária desta terça-feira.

Segundo ele, vivemos é um país totalmente democrático e, portanto, a disputa política sempre deve predominar tão somente no campo das ideias e não descambar para ofensas pessoais, notadamente, no tocante, a atitude discriminatória contra o povo nordestino que votou em massa no candidato Lula (PT). Ainda, para Claudio Squizato, os moradores do nordeste brasileiro têm a sua importância no cenário nacional e, neste caso, não podem ser classificados como seres humanos alienados, ou seja, de segunda categoria.

“Na verdade, somos todos iguais, mas na atual disputa eleitoral a coisa fugiu do mínimo de urbanidade. Enfim, os correligionários do Bolsonaro devem respeitar as divergências políticas, isto é, acatar os resultados das urnas e, ao mesmo tempo, os eleitores do Lula idem”, destacou Squizato. Além disso, o vereador acrescentou que praticar atos discriminatórios contra qualquer classe social é crime previsto em lei e, portanto, não hesitará em denunciar os eventuais autores às instâncias competentes.

O parlamentar ressaltou também que seja qual for o vencedor no segundo turno, em 30 de outubro, a vida vai continuar normalmente. Em suma, cada cidadão permanecerá na sua luta diária para levar o seu sustento e do sua família para casa. “E, viva a democracia”, finalizou Claudio Squizato. Além dele, outros colegas como, por exemplo, Roberto Antunes de Souza (Cidadania), Luiz Fábio Alves da Silva (PSB), e Claudio Ramos Moreira (PT) condenaram o clima de intolerância política reinante.